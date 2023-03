Schrunz eröffnet noch in dieser Woche

An der Westfalenstraße steht das neue Wohn- und Geschäftshaus vor der Fertigstellung. Ankermieter ist die Firma Schrunz, die eine große Filiale eröffnet. Investor Christian Grant spricht von einer Aufwertung des Areals.

Jetzt geht alles ganz schnell: Am Freitag eröffnet das neue Schrunz-Café an der Westfalenstraße. Schrunz ist der Ankermieter im neuen Wohn- und Geschäftshaus, das an der Einmündung zur Patronatsstraße entstanden ist.