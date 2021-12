Westfälischer Friede wird 375 Jahre alt

Viele Münsteranerinnen und Münsteraner denken noch gerne an den 24. Oktober 1998 zurück, als sich 20 europäische Staatsoberhäupter im Friedenssaal trafen und gemeinsam das Jubiläum „350 Jahre Westfälischer Friede“ feierten.

2023 steht das nächste Jubiläum an, 375 Jahre Westfälischer Friede. Doch ganz so groß wie 1998 wird es nicht. In seiner Sitzung am Mittwochabend beschloss der Rat, ein Programm zu erarbeiten und „das Jubiläumsjahr zu einem über die Stadtgrenze hinaus wahrnehmbaren Ereignis“ zu machen. Knapp 1,3 Millionen Euro stehen für das Projekt zu Verfügung.

„Krieg und Frieden“ im Theater

Einige Eckpunkte stehen bereits fest, so die bundesweite Eröffnung zum Tag des offenen Denkmals, die Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens oder auch die Verleihung des Historikerpreises. Auch möchte das Theater Münster die Spielzeit 2023/24 unter das Thema „Krieg und Frieden“ stellen und plant eine Uraufführung.

„Der Westfälische Frieden ist wie kaum ein anderes Ereignis mit der Stadt Münster verbunden“, heißt es dazu in einer städtischen Pressemitteilung. „Zwischen dem 15. Mai und dem 24. Oktober 1648 wurden hier und in Osnabrück eine Reihe von Verträgen unterzeichnet, die den Dreißigjährigen Krieg in Europa beendeten.“