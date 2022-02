Wetterhahn zurück am alten Platz

Eine tierische Begegnung konnten Besucherinnen und Besucher der Herz-Jesu-Kirche an der Wolbecker Straße in den vergangenen Tagen machen: Der Wetterhahn von der Kirchturmspitze machte nach mehrmonatiger Restaurierung einige Tage Station in der Kirche, bevor der Metall-Hahn wieder an seinen Platz in luftiger Höhe zurückkehrte.

Seit Monaten wird der Kirchturm saniert, die Gelegenheit nutzten die Verantwortlichen der Pfarrei, um auch den Wetterhahn abzumontieren, untersuchen und restaurieren zu lassen. Für den Hahn aus dem Jahr 1900 war es nicht die erste „Kur“: Schon 1914 wurde er erstmals restauriert, seitdem trotzt der feuervergoldete Eisenhahn Wind und Wetter. Die beauftragte Werkstatt Bagge habe, wie es in einer Pressemitteilung heißt, ganze Arbeit geleistet: Die Mitarbeiter hätten den Wetterhahn, der nun wieder auf der Spitze der Herz-Jesu-Kirche thront, frisch vergoldet und die Inschriften wieder lesbar gemacht.