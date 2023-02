Marie-Christine Ostermann ist eine Macherin mit Magnetwirkung

Selbstbewusst und vielseitig: Marie-Christine Ostermann ist geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensmittelgroßhändlers Rullko in Hamm, Buchautorin und viel gefragter Gast in Talkshows. Beim WIB-Dinner hält sie die Festrede.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause lädt der Businessclub Frauen (u)Unternehmen am 24. Februar wieder zum traditionellen WIB-Dinner (Women in Business) ins Rathaus ein. „Wir erwarten bis zu 200 Teilnehmerinnen“, erklärt Dagmar Merfort, Vorsitzende des Vereins, der seit 2001 Unternehmerinnen und Frauen in Führungsverantwortung vernetzt.

Beim 17. WIB-Dinner, dem Pendant zum Kramermahl, wird als Festrednerin eine Unternehmerin erwartet, die bereits bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat: Marie-Christine Ostermann. Die geschäftsführende Gesellschafterin des Lebensmittel-Großhandels Rullko Großeinkauf in Hamm wird aktuell als neue Chefin des einflussreichen Verbandes „Die Familienunternehmer“ gehandelt. Damit wäre sie die erste Frau in der 70-jährigen Verbandsgeschichte.

Vorbild für Unternehmerinnen

„Marie-Christine Ostermann beeindruckt durch ihr vielfältiges Engagement und ist Vorbild für viele Unternehmerinnen“, erklärt Cornelia Höchstetter, Sprecherin des Vereins Frauen (u)Unternehmen. So wurde die Festrednerin im Jahr 2021 in einem Handelsblatt-Ranking unter den Top 100 Frauen vorgestellt, die die Zukunft Deutschlands maßgeblich mitgestalten. Die 45-jährige Unternehmerin war von 2009 bis 2012 Bundesvorsitzende des Verbandes „Die Jungen Unternehmer“ und hat im Jahr 2021 das Buch „Zukunftsrepublik“ mit herausgebracht, das es in die Spiegel-Bestsellerliste schaffte.

Training für den Nachwuchs

Kurz nach der Herausgabe des Buchs hatte Ostermann vom Verein Frauen (u)Unternehmen die Anfrage für das WIB-Dinner erhalten. Ostermann: „Ich habe direkt zugesagt, weil ich dieses Netzwerk für Frauen in Führung und Unternehmerinnen sehr wichtig und sinnvoll finde.“ Im Festvortrag will sie auch über ihr Buch „Zukunftsrepublik“ sprechen und über ihr Engagement für die Non-Profit-Initiative „Startup Teens“, die sämtliche Einnahmen aus dem Buch erhalte.

„Startup Teens“ bringe Jugendlichen unternehmerisches Denken und Handeln über ein Mentoring-Programm, Youtube-Videos, Live-Events und weitere Bausteine bei. Ostermann: „Ich habe ,Start­up Teens‘ 2015 gegründet, um zu mehr Chancengerechtigkeit in Deutschland beizutragen und um zu erreichen, dass mehr Menschen Gründer:innen und Nachfolger:innen in Familienunternehmen werden wollen – oder Intrapreneure, also unternehmerisch denkende und handelnde Angestellte in Unternehmen.“

100-jährige Firmengeschichte

Seit 2006 ist die vielseitig engagierte Unternehmerin, die zudem als Lobbyistin mitunter zu Gast in Fernseh-Talkshows ist, geschäftsführende Gesellschafterin beim Lebensmittelgroßhandel Rullko, der Gastronomie und Großküchen der Gemeinschaftsverpflegung beliefert. Das Familienunternehmen „wurde vor 100 Jahren von meinen Urgroßeltern gegründet und beschäftigt heute rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Ostermann.

Als größtes Geschäftsfeld bezeichnet sie den Gesundheitssektor mit der Belieferung von Seniorenheimen, Krankenhäusern und Rehaeinrichtungen. Aber auch Schul- und Kitaverpflegung spiele eine Rolle. Mit digitalen Dienstleistungen unterstütze man zudem die Kunden, um Prozesse in Großküchen zu vereinfachen und effizienter zu machen.