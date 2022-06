Sparkasse Münsterland Ost rät: „Zinsen sichern“

Wer angesichts des sich abzeichnenden Endes der Niedrigzinsphase eine Immobilie erwerben will oder eine Anschlussfinanzierung sucht, sollte sich sputen: „Zinsen sichern“, lautet der pragmatische Ratschlag von Roland Klein, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sparkasse Münsterland Ost.

Aktuell sei ein guter Zeitpunkt, sich die im historischen Vergleich immer noch guten Kreditkonditionen zu sichern, empfiehlt Klein Verbrauchern im Zuge der Vorstellung der Sparkassen-Bilanz für das Geschäftsjahr 2021. „Auch die Möglichkeit einer frühzeitigen Vertragsverlängerung zur Sicherung günstiger Zinssätze sollten Kundinnen und Kunden in Betracht ziehen.“

Jahresüberschuss von 10,2 Millionen Euro

Das erneut von Corona geprägte Jahr 2021 schloss die Sparkasse mit einem Jahresüberschuss von 10,2 Millionen Euro ab. Im Kreditgeschäft gehörte dabei der Bereich Immobilienfinanzierung zu den Wachstumstreibern, wie es heißt. 2900 Privatkundinnen und -kunden wurden nach Angaben der Sparkasse Münsterland Ost im Jahr 2021 beim Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses unterstützt – insgesamt mit einem Kreditvolumen von rund 820 Millionen Euro.

Weiter gestiegenen Anschaffungs- und Baukosten zum Trotz: Die Nachfrage nach Immobilien ist laut Klein auch im laufenden Jahr bislang sehr hoch. Ob sich der absehbare Anstieg des Zinsniveaus indes auf diese Entwicklung auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Sorge vor schleichenden Vermögensverlusten

Die Niedrigzinsphase des vergangenen Jahres sorgte jedenfalls dafür, dass der Zinsüberschuss der Sparkasse Münsterland Ost 2021 um 8,2 Millionen Euro oder 5,2 Prozent zurückgegangen ist. Knapp 150 Millionen Euro stehen hier in der Bilanz des Geldinstituts, vor wenigen Jahren waren es in diesem Segment noch rund 200 Millionen Euro.

Zwar nicht mehr so stark wie im ersten Pandemiejahr 2020, aber immer noch mehr als in den Vor-Corona-Jahren wuchsen die Kundeneinlagen auf 8,4 Milliarden Euro. Doch wer sein Geld aufs Giro- und Tagesgeldkonto legt, muss angesichts weiter niedriger Zinsen und einer hohen Inflation mit schleichenden Vermögensverlusten leben, wie die Sparkasse warnt.

Bilanz 2021 der Sparkasse Münsterland Ost Foto: Bilanzsumme: 12,5 Milliarden € (Vorjahr: 11,4 Mrd. €),Kundenkredite: 8,0 Mrd. € (Vorjahr: 7,5 Mrd. €),Kundeneinlagen: 8,5 Mrd. € (Vorjahr: 8,2 Mrd. €),Jahresüberschuss: 10,2 Millionen € (Vorjahr: 15,0 Mio. €),Provisionsüberschuss: 71,3 Mio. € (Vorjahr: 65,4 Mio. €),Ordentlicher Aufwand: 131,1 Mio € (Vorjahr: 134,4 Mio. €),Zahl der Geldautomaten: 140 Geldautomaten – davon 89 in Münster und 51 im Kreis Warendorf.,Sonstige Automaten: 136 Selbstbedienungsterminals bzw. Kontoauszugsdrucker – davon in Münster 70 und im Kreis Warendorf 66 im Einsatz,Gesellschaftliches Engagement: Sparkasse und ihre Stiftungen haben mit 2,1 Mio. € rund 550 Projekte gefördert ...

In diesem Zusammenhang, spricht Roland Klein von einem „hervorragenden Trend“ und meint die Tatsache, dass im Jahr 2021 das Wertpapiergeschäft des öffentlich-rechtlichen Geldinstituts kräftig zulegt hat. Was folglich zu einem Plus bei den Provisionen geführt hat. Bei Fonds-Sparplänen nimmt die Sparkasse nach eigenem Bekunden auch Kunden mit kleinem Geldbeutel in den Blick. So sollen sich schon Sparraten ab 25 Euro lohnen können.

Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Klaus Richter will die Sparkasse in der Fläche präsent bleiben. Allerdings seien die Angebote abhängig vom Kundenbedarf. So setzt die Sparkasse künftig verstärkt darauf, alltägliche Bankgeschäfte über einen Live-Videoservice abwickeln zu können. Ein Ausbau des Angebots ist geplant.

Nachhaltigkeit rückt in den Blickpunkt

In der Zukunft will die Sparkasse nach den Worten der stellvertretenden Vorständin Dr. Annegret Saxe das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken. So zählte das Geldinstitut nach eigener Darstellung zu den ersten Sparkassen in Deutschland, die eine Selbstverpflichtung für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften unterschrieben hätten. Man stehe aber am Anfang eines langen Wegs, ordnet Saxe ein.

Die Sparkasse Münsterland Ost, deren Geschäftsgebiet bislang in der Stadt Münster und im Kreis Warendorf liegt, hat sich im vergangenen Jahr personell neu aufgestellt. Nach 17 Jahren war der bisherige Vorstandschef Markus Schabel auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Ihm folgte Klaus Richter nach, dem als Stellvertreter Peter Scholz zur Seite steht. Ergänzt wird das vierköpfige Führungsteam durch die beiden stellvertretenden Vorstandsmitglieder Dr. Annegret Saxe und Roland Klein.

Zuwächse im Kredit- und Wertpapiergeschäft

Dank eines starken Wachstums im Kredit- und Wertpapiergeschäft blickt die Sparkasse Münsterland Ost nach eigener Aussage auf ein „solides Geschäftsjahr“ 2021 zurück. Zwar fällt der Jahresüberschuss mit 10,2 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr spürbar geringer aus als noch ein Jahr zuvor (2020: 15 Mio. €). Vorsorglich habe man einen Teil des Ergebnisses für zusätzliche Absicherungsmaßnahmen verwendet, heißt es dazu aber zur Begründung.

„Zahlreiche Entwicklungen wie etwa die weiteren Auswirkungen des Krieges sind nicht ausreichend planbar“, so der Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Klaus-Peter Richter einer Mitteilung zufolge. Deshalb hat die Sparkasse laut Richter die Möglichkeit genutzt, sich auf „alle Eventualitäten einzustellen“. Die Bilanzsumme stieg 2021 um 9,8 Prozent auf 12,5 Mrd. €. Das gesamte Kreditgeschäft erreichte im zurückliegenden Geschäftsjahr laut Sparkasse einen Rekordwert von 8,0 Mrd. €. – ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr Das lag den Angaben zufolge vor allem am hohen Interesse an Immobilienfinanzierungen bei gewerblichen und privaten Kunden.

Angesichts der 2021 anhaltenden Niedrigzinsphase legten viele Kunden ihr Geld in Wertpapieren an. Die Sparkasse verzeichnete in diesem Segment einen Zuwachs von 19,4 Prozent auf den „Spitzenwert“ von 3,1 Mrd. €. Trotz der anhaltenden Pandemie und der Verteuerung von Material- und Energiepreisen hat sich die regionale Wirtschaft nach Einschätzung des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Peter Scholz 2021 überwiegend positiv entwickelt. Ohne nennenswerte Insolvenzen sei man durch das zweite Corona-Jahr gekommen. In diesem Jahr erwartet Scholz angesichts schwieriger Rahmenbedingungen trotz weiter gut gefüllter Auftragsbücher eine insgesamt stagnierende wirtschaftliche Gesamtleistung für die Region.