Widersprüchliche Zeugenaussagen zu Messer-Attacke vor dem Schloss

Das Landgericht Münster versucht in einem Prozess den Hergang einer Messerstecherei zu klären, bei der im vergangenen Sommer vor dem Schloss ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Angesichts sich widersprechender Zeugenaussagen nicht leicht.

Es ist ein kompliziertes Bild, das die Zeugenaussagen im Prozess um den Messer-Angriff am Schloss im vergangenen Sommer zeichnen: Die Schilderungen der Zeugen gehen in unterschiedliche Richtungen – vor allem bei der Frage, inwieweit das 16-jährige Opfer des Angriffs in den Streit verwickelt war.