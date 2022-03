Wie die junge Generation durchstartet

Faktoren wie Traditionsbewusstsein, strategische Weitsicht, nachhaltige Führungskultur und Innovationskraft spielen beim Generationenwechsel in mittelständischen Familienunternehmen eine wesentliche Rolle. Zusätzlich kommt mit dem Nachwuchs-Spirit auch viel frischer Wind in die Chefetage, wie Weicon-Mitgeschäftsführerin Ann-Katrin Weidling nun beim „Business Breakfast“ der Wirtschaftsförderung Münster (WFM) verdeutlichte.

„Weg vom Business as usual“: Ihre präzisen Schilderungen gaben einen guten Blick hinter die Kulissen des Klebstoffherstellers, der nicht nur in Sachen Online-Marketing, E-Commerce und Employer Branding, sondern auch beim „female empowerment“ dem Zeitgeist entsprechend einen enormen Wandel vollzogen hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Zirka 80 Wirtschaftsvertreter, von denen einige mit der Thematik auch aus eigener Erfahrung befasst waren, schienen beeindruckt.

„Gelungener Nachfolgeprozess“

WFM-Chef Enno Fuchs bezeichnete Weicon als ein „herausragendes Beispiel für einen gelingenden Nachfolgeprozess“ im deutschen Mittelstand, dem es an sich an potenziellen Nachfolgern mangele. „Die Zukunft des deutschen Mittelstands ist in Gefahr, denn hunderttausende Motoren der deutschen Wirtschaft suchen händeringend Übernahmekandidaten“, erklärte Fuchs.

Hoffnung machten Zahlen der Stiftung Familienunternehmen, nach deren Erhebung die Nachfolgebereitschaft mit klaren Vorstellungen, einem starken Selbstbewusstsein, dem Willen zur zukunftsfähigen Gestaltung und der unternehmerischen Impulsgebung gestiegen sei.

Tochter mit ins Boot geholt

Diese Nachfolgebereitschaft zeigt sich auch bei Ann-Katrin Weidling: 2017 holte Ralph Weidling, geschäftsführender Gesellschafter von Weicon, seine Tochter mit ins Boot. Seit 2020 ist sie Mitgeschäftsführerin des Familienunternehmens: „Mir war schon immer klar, dass mein Platz hier bei Weicon ist. Aber nicht, weil es der Stammbaum vermeintlich vorherbestimmte, sondern weil ich es so wollte“, betonte die Juniorchefin.

Das konnte Vater Ralph Weidling nur bestätigen: „Für meine Frau und mich war immer klar, dass wir unseren Kindern die Nachfolge niemals aufzwingen würden. Unsere andere Tochter, Lisa Marie, wollte als Modelabel-Gründerin ihren ganz eigenen Weg gehen. Und das finden wir wunderbar.“

Wie auch Ann-Katrin Weidling ihren ganz eigenen Weg geht, und zwar als erste weibliche Geschäftsführung bei Weicon, erklärte sie den vornehmlich männlichen Gästen des Breakfast. So seien seit ihrem Eintritt ins Unternehmen fünf Frauen als Führungskräfte eingestellt worden – vorher seien es null gewesen.