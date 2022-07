Der Müllsammler sitzt wieder auf dem Kran

Er hat es wieder getan. Auf einer Baustelle an der Hermannstraße ist nach Informationen unserer Zeitung am frühen Abend wieder ein Mann auf einen Kran geklettert. Die Hammer Straße ist in diesem Bereich in beiden Richtungen gesperrt. Das bestätigte auch ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage.

Bei dem Mann handelt es sich wieder um den stadtbekannten Müllsammler aus Kinderhaus, der Anfang Mai schon auf diesen Kran geklettert war. Tagelang hatte er dort ausgeharrt – zum Leidwesen von Polizei, Rettungsdienst, Anwohnern und Baufirma.

Der Kran in Münster ist wieder besetzt Eine Person ist auf einer Baustelle an der Hermannstraße auf einen Kran geklettert. Foto: Henning Tillmann Ist es wieder der stadtbekannte Müllsammler, der bereits im Mai einen Kran in Münster besetzte? Foto: Henning Tillmann Im Mai hatte der Krankletterer tagelang ausgeharrt. Wie lange es diesmal dauert, wird sich zeigen. Foto: Helmut Etzkorn Die Hammer Straße ist in diesem Bereich gesperrt. Foto: Helmut Etzkorn Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Foto: Helmut Etzkorn An einer Baustelle an der Hermannstraße steht der Kran. Foto: Helmut Etzkorn

Nach dem Abstieg vom Kran hatte sich der Mann damals selbst ins psychiatrische Behandlung begeben. Dieses Mal kletterte der Kinderhauser am Montagabend um 18.30 Uhr – so die Feuerwehr – auf den Kran, dessen Ableger etwas über die Hammer Straße ragt. „Das ist leider ungünstiger als letztes Mal“, sagte der Feuerwehrsprecher. Es bedeute nämlich, dass die Hammer Straße gesperrt bleiben müsse. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug zum Kran aus.

Von dem Müllsammler war nur ein lautes Schimpfen auf die münsterischen Stadtwerke zu vernehmen, berichteten Augenzeugen. Der Mann ärgere sich über das Wegräumen seines Mülls. Zudem forderte der Kinderhauser lauthals ein, ein Gespräch mit Oberbürgermeister Markus Lewe führen zu wollen