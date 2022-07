Wiedertäufer starten wieder närrisch durch

Die Corona-Pandemie war auch für die Narren eine schwierige Zeit. Für die nächste Session hoffen auch die „Wiedertäufer“ auf Besserung. Auch die nächsten Veranstaltungen sind bereits in Planung.

Nach einer kurzen Fünften Jahreszeit, die coronabedingt nur den Auftakt im November 2021 zuließ, trafen sich die Mitglieder der Fastnachtskumpanei „Die Wiedertäufer am Buddenturm“ wieder in ihrer Hofburg im Pröhlken.

Nach der Begrüßung durch den König und 1. Vorsitzenden Ralf Hanswillemenke verlas der Kanzler Frank Andreß den Jahresbericht 2021. Im Anschluss daran folgte der Bericht der Säckelmeisterin Elisabeth Duran, der recht positiv ausfiel, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Vorstandsmitglieder bleiben im Amt

Eine Neuwahl des Vorstandes stand nicht auf der Tagesordnung, da dieser ein Jahr zuvor für drei Jahre gewählt wurde. 1. Vorsitzender und König ist Ralf Hanswillemenke, 2. Vorsitzender und Kanzler ist Frank Andreß, Hofmarschall und Schriftführer ist Ingo Schulte, 1. Säckelmeisterin bleibt Elisabeth Duran.

Für die weiteren Ämter im Elferrat wurden gewählt: Christian Grünefeld als 2. Säckelmeister, Elke Scheve als Mundschenk und Gabi Hanswillemenke als Tafelordnerin. Im Amt bestätigt wurden Klaus Melchers als Ordensmeister, Dieter Firch als Aldermann, Marvin Schulte als Scharfrichter, Thomas Lange als Wagenbaumeister, Christian Grünefeld als Hofratspräsident und Pressesprecher. Zum Zeremonienmeister wurde der langjährige Hofnarr Klaus Beckenhusen gewählt. Zur Säckelmusterin wurden gewählt Ursula Rieger-Grünefeld und Margret Schwegmann, zum 3. Säckelmusterer wurde Karlhans Dülberg gewählt.

Die nächsten Veranstaltungen sind bereits in Planung, unter anderem ein Sommerfest in Albachten am 24. September sowie ein Schützenfest im Oktober.