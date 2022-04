Pferdeshow Cavalluna gastiert in Münster

MünsterPünktlich zu Ostern ist es soweit: Mit „Legende der Wüste“ gastiert die Pferdeshow „Cavalluna“ wieder in Münster. Altbekannte Publikumslieblinge sowie viele neue Stars feiern mit ihren 60 Pferden und Eseln in der Halle Münsterland von Karsamstag bis Ostermontag (16. bis 18. April) ein Wiedersehen mit dem Publikum.

Kreativdirektor Klaus Hillebrecht, bereits seit „Gefährten des Lichts“, „Welt der Fantasie“ und „Celebration!“ fester Bestandteil des Cavalluna-Teams, hat auch für „Legende der Wüste“ wundervolle Schaubilder, eine grandiose Inszenierung und einen unverwechselbaren Soundtrack erschaffen, wie die Veranstalter ankündigen. Untermalt werden die Szenen von Darbietungen, in denen Mensch und Tier in völliger Harmonie zusammenarbeiten und so die Geschichte zum Leben erwecken.

Mehr als acht Millionen Cavalluna-Besucher seit 2003

„Legende der Wüste“ verspricht eine Kombination aus höchster Reitkunst und bester Unterhaltung und knüpft somit nahtlos an die Erfolge der vorangegangenen Shows an, die seit 2003 mehr als acht Millionen Besucher in ganz Europa berührten und in Staunen versetzten, heißt es weiter. Groß und Klein dürfen sich auf eine Reise durch orientalische Welten freuen, während die rund 60 Tiere, ihre Reiter und ein internationales Tanz-Ensemble ein unvergessliches Show-Erlebnis garantieren.

Nicht nur die Krönungszeremonie ist ein echtes Farbspektakel. Foto: Cavalluna

In der Geschichte der Show muss die Wüstenprinzessin Samira, die von ihrem bösen Cousin Abdul vom Thron gestoßen wird, ihr Volk vor dessen Schreckensherrschaft befreien und dafür die vier Amazonen der Elemente finden, die ihr helfen, ihre Mission zu erfüllen.

Bereits erworbene Tickets weiter gültig

Für „Legende der Wüste“ bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit und wurden sitzplatzgenau auf die Verlegungstermine übertragen, so die Veranstalter. Der eigentlich für Oktober 2020 geplante Auftakt der Tournee „Cavalluna – Geheimnis der Ewigkeit“ musste ebenfalls aufgrund der landesweiten Corona-Maßnahmen und der damit einhergehenden Programmverschiebungen auf Herbst 2022 gelegt werden.

Wenn Tier und Mensch sich stapeln, kann es sich nur um eine der größten Pferdeshows Europas handeln. Foto: Cavalluna

Das Unternehmen ist laut Pressemitteilung froh, nun einen gangbaren Weg zur Erhaltung aller Shows gefunden zu haben und hofft, dass die Fans und Besucher den Weg mitgehen und somit die Shows, ihre Künstler und auch die Pferde weiterhin unterstützen.

Die Aufführungen sind Karsamstag um 15 und 20 Uhr (nur noch wenige Tickets verfügbar) sowie Ostersonntag und Ostermontag jeweils um 14 und um 18.30 Uhr.