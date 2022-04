Neue Wilsberg-Folge "Ungebetene Gäste": Der Detektiv als Hotelier

Aus einem gemütlichen Essen im Wasserschloss wird nichts. Ein ehemaliger Häftling (gespielt von Michael Pink) taucht auf und will eine Juristin (Patricia Meeden) töten. Sie brachte ihn damals noch als Staatsanwältin in Bielefeld hinter Gitter. Während die Frau sich in dem Hotel im Wäscheraum versteckt, beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel: Dabei schlüpfen Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und sein Kumpel Ekki (Oliver Korittke) in der neuen Folge „Ungebetene Gäste“ der Wilsberg-Krimireihe (Samstag, 20.15 Uhr, ZDF) in die Rollen der Hotelführung, während der Ex-Häftling den unschuldigen Reisenden mimt.

Ausgerechnet ein alter Bekannter aus Bielefeld will die Frau vor den Vergeltungsplänen warnen. Wilsberg reagiert schnell und ernennt Kommissar Harald Drechshage (Stefan Haschke) bei dessen Ankunft in dem Schloss spontan zum Pagen. Grummelnd und überrumpelt fügt er sich seinem Schicksal und schleppt die Taschen der Hotelgäste in ihre Zimmer.

Polizist Overbeck als Sternekoch

Polizist Overbeck (Roland Jankowsky) komplettiert das Schauspiel und wird in der Rolle des Sternekochs in die Küche verfrachtet. Dass er überhaupt nicht kochen kann, gibt der eitle Polizist nicht zu, sondern fragt bei seiner Chefin (Rita Russek) am Telefon nach Kochtipps. Die Kommissarin ist gewohnt schmallippig und möchte von Overbeck an ihrem Wochenende nichts wissen.

Neue Wilsberg-Folge im ZDF: Ungebetene Gäste Die Undercover-Polizistin Thuong Nhi (Mai Duong Kieu) hält sich in ihrem Hotelzimmer mit Kung Fu-Übungen wachsam. Foto: ZDF/Thomas Kost Die Anwältin Tessa Tilker (Patricia Meeden, M.) will Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki (Oliver Korittke, r.) auf ein stilvolles Mittagessen in einem Schloss einladen. Sie glauben, sie seien die einzigen Gäste. Foto: ZDF/Thomas Kost Kommissar Drechshage (Stefan Haschke) kommt extra aus Bielefeld in das Schlosshotel, um ein mögliches Verbrechen zu verhindern. Gekonnt verschlimmbessert er jede Situation. Foto: ZDF/Thomas Kost Tessa Tilker (Patricia Meeden) soll sich in der Wäschekammer des Schlosshotels verstecken, da es ein Gast auf sie abgesehen hat. Das passt ihr allerdings gar nicht. Foto: ZDF/Thomas Kost Ekki (Oliver Korittke, l.) und Kommissar Drechshage (Stefan Haschke, r.) machen einen überraschenden Fund im Reisegepäck von verdächtigen Gästen. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink, M.) spielt überzeugend den Hotelbesitzer, während er die Gäste Emily (Maria Wördemann, l.) und Sven Degen (Michael Pink, r.) bedient. Foto: ZDF/Thomas Kost Thuong Nhi (Mai Duong Kieu) ist als Undercover-Polizistin einem großen Deal auf der Spur. Sie kann sich knapp davor retten, dass ihre Tarnung auffliegt. Foto: ZDF/Thomas Kost Ekki (Oliver Korittke, l.) und Kommissar Drechshage (Stefan Haschke, r.) gehen einer interessanten Spur nach. Foto: ZDF/Thomas Kost Overbeck (Roland Jankowsky, r.) und Kommissar Drechshage (Stefan Haschke, l.) bezweifeln, dass Spülen die beste Art ist, um ihr kriminaltechnisches Know-how unter Beweis zu stellen. Foto: ZDF/Thomas Kost Der Abend läuft nicht nach Plan und der Gangster Sven Degen (Michael Pink) schaut plötzlich selbst in den Lauf einer Pistole. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Kommissar Drechshage (Stefan Haschke, r.) wissen sich zu wehren. Foto: ZDF/Thomas Kost Thuong Nhi (Mai Duong Kieu, M.) soll Ekki (Oliver Korittke, r.) aus dem Weg schaffen. Aber auch Sven Degen (Michael Pink, l.) spielt ein doppeltes Spiel und hat sich mit Thuong Nhi verbündet. Foto: ZDF/Thomas Kost Overbeck (Roland Jankowsky, l.) hat die Lage im Griff. Er freut sich darüber, dass er mit seinem Gespür für kriminelle Aktivitäten richtig lag. Sein Kollege Kommissar Drechshage (Stefan Haschke, r.) darf derweil die zwielichtige Emily (Maria Wördemann, M.) abführen. Foto: ZDF/Thomas Kost Zum Glück trifft Anna Springer (Rita Russek) mit Verstärkung im Schlosshotel ein. Genau rechtzeitig, um ihren Freunden zu helfen. Foto: ZDF/Thomas Kost Der Fall ist gelöst. Wilsberg (Leonard Lansink) und Anna Springer (Rita Russek) sind ein unschlagbares Team. Foto: ZDF/Thomas Kost

Wie der vorletzte Krimi der Wilsberg-Reihe - „Einer von uns“ - spielt der neue Münster-Krimi in derselben altehrwürdigen Hotelkulisse mit dunklen Kellerräumen, edlen Zimmern und finsteren Ecken. Der Plot erinnert zwar auch etwas an die vorletzte Folge, aber das Konzept aus Versteckspiel, humorvollen und teils bissigen Dialogen - besonders zwischen Overbeck und seinem Bielefelder Konkurrenten - geht auf.

Eine weitere Bielefelderin im Münster-Krimi

Besonders spannend ist die Rolle einer weiteren Bielefelderin: Drechshages Partnerin Nguyen Thuong Nhi (Mai Doung Kieu) erscheint als Freundin von einem Gangster-Kumpel des Ex-Häftlings im Hotel. Hat die Frau, die in jeder freien Minute Kampfsport zu machen scheint, die Seiten gewechselt?