Wilsberg startet mit Verkehrsunfall ins neue TV-Jahr

Georg Wilsberg schlendert mit Freund Ekki durch Münsters Innenstadt. Vorbei an einer Kirche laufen die beiden in Richtung Antiquariat und diskutieren dabei über moderne Verkaufsmethoden. Der Händler von gebrauchten Büchern und ständig klamme Privatdetektiv will lieber nichts Neues ausprobieren und sich auf seine Stammkunden konzentrieren. „Auf die zwei oder drei?“, fragt sein Freund ironisch – und wird von Wilsberg in letzter Sekunde von der Straße gezogen. Vor den Augen der beiden scheppert es. Ein Autofahrer kracht in mehrere geparkte Autos – und ist sofort tot.

Zu Beginn der Folge „Fette Beute“ der „Wilsberg“-Krimireihe (ZDF, Samstag, 20.15 Uhr) geraten Wilsberg (Leonard Lansink) und Ekki Talkötter (Oliver Korittke) unter Verdacht, den Verkehrsunfall wegen ihrer Unaufmerksamkeit verschuldet zu haben. Wilsberg-Fans aber wissen schnell, das ist Blödsinn. Der Tote ist Mitarbeiter eines hippen Internet-Start-ups. Im Handschuhfach liegen verdächtige Tabletten.

Wilde Geschichte über Erfolgsdruck und Missgunst

Regisseur Martin Enlen und Drehbuchautor Stefan Rogall führen die Zuschauer in eine wilde Geschichte um Erfolgsdruck, Missgunst im Management und Ärger mit der Konkurrenz. Das neue Start-up sorgt im Münsterland für viel Aufmerksamkeit mit einer App, über die Dienstleistungen wie Hausmeistertätigkeiten vermittelt werden. Die Kunden freuen sich – der Mittelstand tobt wegen der unerwünschten preisgünstigen Konkurrenz.

Neue Wilsberg-Folge: „Fette Beute“ Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink, l.) zieht seinen Freund Ekki (Oliver Korittke) von der Straße weg, als ein Wagen unkontrolliert auf sie zurast. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki (Oliver Korittke) müssen als scheinbare Verursacher eines tödlichen Unfalls Rede und Antwort stehen. Foto: ZDF/Thomas Kost Beim gemeinsamen Hobby, dem Wurfaxtwerfen, hofft Robin Fürstenberg (Moritz Heidelbach, l.), der Erbe einer Traditionstischlerei, das Familienunternehmen mit einem Kredit retten zu können. Doch sein Freund und Bankberater Sebastian (Mario Neumann) stellt ihm schwierige Bedingungen. Foto: ZDF/Thomas Kost Nachwuchspolizistin Isabel Wolfangel (Sarah Alles-Shahkarami, r.) bittet Hauptkommissarin Anna Springer (Rita Russek) um einen persönlichen Rat. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink) bittet Anna Springer (Rita Russek), sich bei der Polizei umzuhören, wie der Stand der Ermittlungen hinsichtlich des tödlichen Unfalls ist. Er ist irritiert, dass Anna ihn ausnahmsweise mal nicht hereinbittet. Sie hat schon Besuch. Foto: ZDF/Thomas Kost Ekki (Oliver Korittke, r.) möchte die Schwester des Verunglückten besuchen und versuchen, eine Welle von Schadensersatzklagen von sich abzuwenden. Wilsberg (Leonard Lansink) versucht, ihn davon abzuhalten. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink, l.) und Ekki (Oliver Korittke, 2.v.l.) greifen ein, als es zwischen Sophie Zöller (Isabella Krieger) und ihrem Freund Robin Fürstenberg (Moritz Heidelbach) zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung kommt. Foto: ZDF/Thomas Kost Der Investor Benno Götze (Stephan Grossmann) setzt Anwältin Tessa Tilker (Patricia Meeden) unter Druck, schnellstmöglich einen Vertrag aufzusetzen. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink) stößt bei seinen Ermittlungen auf unerwartete Hindernisse. Foto: ZDF/Thomas Kost Die Polizisten Isabel Wolfangel (Sarah Alles-Shahkarami) und Overbeck (Roland Jankowsky, M.) verdächtigen Ekki (Oliver Korittke), es auf die Belohnung abgesehen zu haben, die ein Start-up ausgelobt hat. Foto: ZDF/Thomas Kost Overbeck (Roland Jankowsky) macht die Erfahrung, dass er in Sachen Dominanzverhalten doch nicht unbedingt ein Alphatier ist. Foto: ZDF/Thomas Kost Wilsberg (Leonard Lansink, l.) stattet Finn Kemper (Ron Helbig), dem Geschäftsführer eines jungen Start-ups für Dienstleistungen, einen Besuch ab. Polizistin Isabel Wolfangel (Sarah Alles-Shahkarami) hat sich undercover in der Firma anstellen lassen. Foto: ZDF/Thomas Kost Finn Kemper (Ron Helbig) und Dorothee Bischoff (Michelle Barthel), die Geschäftsführer eines jungen Start-ups, sind sich nicht einig, wie sie mit ihrer Firmenkrise umgehen sollen. Foto: ZDF/Thomas Kost Overbeck (Roland Jankowsky, M.) und Polizist Lüdke (Andreas Merker, r.) suchen den Tischlermeister Karl Fürstenberg (Hans Brückner) auf, um ihn nach dem Verbleib seines Sohnes zu befragen. Foto: ZDF/Thomas Kost Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) wird vorgeworfen, eine Mitschuld am tödlichen Autounfall eines jungen Mannes zu tragen. Dabei stand der Mitarbeiter eines jungen Start-ups für Dienstleistungen wahrscheinlich unter Drogen. War der Leistungsdruck zu groß, der von dem Start-up ausging? Foto: ZDF/Thomas Kost

Für die Zuschauer die größte Herausforderung: In dem Wirrwarr aus Ermittlern, Verdächtigen und Opfern noch durchzublicken. Die Wilsberg-Macher nehmen sich da auf die eigene Schippe und lassen Ekki kritisch anmerken: „Schläft hier jeder mit jedem?“ Und ein weiterer Drehbuchkniff in dieser Krimi-Komödie: Kommissar Overbeck (Roland Jankowsky), der sich auch in dieser Episode mehrfach zum Deppen macht, bekommt einen Oberdeppen an die Seite gestellt. Andreas Merker spielt einen dämlichen Streifenpolizisten, der Overbeck bei den Ermittlungen helfen soll – und treibt seinen Vorgesetzten in den Wahnsinn.

Jeder könnte der Täter sein

Stephan Grossmann („Familie Bundschuh“) spielt einen fiesen Investor, Michelle Barthel („Tatort“) und Ron Helbig („In aller Freundschaft“) die sich streitenden Firmenchefs. Auch Moritz Heidelbach („Familie Dr. Kleist“) und Hans Brückner („Der Pass“) liefern sich ein packendes Vater-Sohn-Duell im Streit um die Zukunft der familieneigenen Schreinerei. Da die App-Gründer eine Belohnung von einer Million Euro zur Klärung des Todes ihres Mitarbeiters ausgesetzt haben, ermitteln alle – und jeder könnte auch der Täter sein.

Am Ende bleibt eine Frage offen: Wer hat hier eigentlich fette Beute gemacht?