Erneuter Störfall am abgestellten Windrad

Am aktuell nicht im Betrieb befindlichen Windrad Loevelingloh in der Nähe des Kappenberger Damms hat es einen neuen Störfall gegeben. Der Anwohner Kai Westerholt berichtete auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Windrad am Wochenende wiederholt und über Zeiträume von bis zu 30 Minuten laute Geräusche von sich gegeben habe, die teilweise einer bremsenden Eisenbahn, teilweise aber auch einem metallischen Ruckeln geähnelt hätten. Nach Angaben des Anwohners, der zu den langjährigen Kritikern des Windrades gehört, war ein Reparaturtrupp des Herstellers, des Unternehmens General Electric mit Sitz in Salzbergen, am Windrad aktiv.

