Die Studierenden kehren zurück

An der Universität Münster beginnen Anfang Oktober die Vorlesungen, an der FH sind einige Fachbereiche schon jetzt mit dem Lehrbetrieb gestartet. Der soll nach der Corona-Pandemie wieder so laufen wie früher – aber etwas ist doch anders.

Blick in den vollbesetzten Hörsaal H1 der WWU in einem Semester vor der Pandemie: So soll es hier im kommenden Semester wieder aussehen.

An der FH Münster haben in dieser Woche an vereinzelten Fachbereichen bereits die ersten Vorlesungen des Wintersemesters begonnen, die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) Münster startet am 4. Oktober offiziell in den Lehrbetrieb. Der soll stattfinden wie vor der Pandemie, also vor Ort und in Präsenz in Hörsälen und Seminarräumen der Hochschulgebäude. Spätestens übernächste Woche wird Münster also wieder unverkennbar Studierendenstadt.