Wirtschaft in Münster wächst deutlich

Die Wirtschaft in Münster wächst: 2021 legte die Wirtschaftsleistung in der Stadt um 3,6 Prozent zu, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag mit.

Die Wirtschaft in Münster befindet sich auf einem Wachstumskurs: Im Jahr 2021 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 3,6 Prozent auf 18,8 Milliarden Euro zu. Dabei handelt es sich um eine volkswirtschaftliche Kennzahl, die den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen angibt, in dem betreffenden Jahr im Stadtgebiet erwirtschaftet wurden. Pro Einwohner stieg das BIP um 2,2 Prozent auf 78.545 Euro.

MEHR ZUM THEMA Verkehrsdebatte Parkgebühren, Regionalzüge und Radverkehr: Wirtschaft bezieht Position

Mit diesen Werten liegt Münster im NRW-weiten Vergleich im Mittelfeld. An der Spitze stehen Leverkusen (plus 10,3 Prozent), der Kreis Olpe (plus 9,5 Prozent) und Gelsenkirchen (plus 8,5 Prozent), die die höchsten Zuwachsraten verzeichneten. Schlusslichter sind der Kreis Gütersloh (plus 1,1 Prozent), Hamm (plus 1,4 Prozent) und der Kreis Viersen (plus 1,9 Prozent).

Bruttoinlandsprodukt in NRW gestiegen

Das Bruttoinlandsprodukt in Nordrhein-Westfalen insgesamt belief sich im Jahr 2021 auf rund 743 Milliarden Euro; das waren 5,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Köln trug 9,0 Prozent und Düsseldorf 7,3 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt des Landes bei. Diese beiden Städte stellten damit etwa ein Sechstel der Wirtschaftskraft Nordrhein-Westfalens. Alle angegebenen Werte beziehen sich auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen – sie sind also nicht preisbereinigt.