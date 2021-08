Wirtschaft wettert gegen Verkehrsversuch

Die Kritik am Verkehrsversuch, der im Bahnhofsviertel für lange Autoschlangen sorgt, reißt nicht ab. Jetzt meldet sich auch die Wirtschaft zu Wort. Sie befürchtet eine Verschärfung der angespannten Situation.

Mit Unverständnis reagieren nicht nur viele Gewerbetreibende, sondern auch die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen auf die Wahl des Zeitpunktes und die hieraus resultierenden ungünstigen Bedingungen für den Verkehrsversuch am Hauptbahnhof Münster, wie es in einer Mitteilung heißt. „Die Wirtschaft unterstützt ausdrücklich die Zielsetzung, den Verkehr in Münster nachhaltiger zu gestalten“, unterstreicht IHK-Vizepräsident Fabian Roberg, aber: „Wenn Experimente verwertbare Erkenntnisse bringen sollen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen.“

Insbesondere mit Blick auf die erheblichen Einbußen und Existenzgefährdungen von Hotels, Gastronomie, Handel und Taxigewerbe im Zuge des Corona-bedingten Lockdowns sei es sehr kritisch zu bewerten, dass die gerade wieder anlaufende Geschäftstätigkeit der Betriebe durch einen Verkehrsversuch erneut erschwert werde. „Nach dem Lockdown kommt für die Gewerbetreibenden am Hauptbahnhof der Stau“, so Roberg.

Großbaustelle am Hansaring

Auch wegen der Großbaustelle im Bereich Hansaring/Wolbecker Straße/Hohenzollernring sieht der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses für die Stadt Münster den Zeitpunkt des Versuchs als denkbar ungünstig. „Hansaring und Hohenzollernring wären naheliegende Ausweichstrecken für die versuchsweise eingerichtete einspurige Verkehrsführung auf der Bahnhofstraße. Aber dort gebe es wegen der Sperrung im Bereich der Wolbecker Straße auf absehbare Zeit kein Durchkommen.“ Die einzelnen Maßnahmen seien aus seiner Sicht „offensichtlich ungenügend aufeinander abgestimmt“.

In Münster sind am Montag drei Verkehrsversuche gestartet. Unter anderem gibt es nun eine durchgängige Busspur vom Ludgerikreisel bis zum Landeshaus. Foto: Oliver Werner An der Promenade/Ecke Kanalstraße haben Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer seit Montag Vorfahrt. Foto: Oliver Werner Kein Durchkommen mehr für Autos und Busse gibt es an der Hörsterstraße. Foto: Oliver Werner Vor dem Hauptbahnhof können die Autos noch auf zwei Spuren fahren, kurz dahinter wird eine Spur zur Busspur. Foto: Oliver Werner Weil eine Spur wegfällt, staute sich der Verkehr zwischenzeitlich vor dem Hauptbahnhof. Foto: Oliver Werner Für den Verkehrsversuche an der Promenade/Kanalstraße mussten zahlreiche neue Markierungen bereitet werden. Foto: Oliver Werner Wer dort nun auf der Promenade unterwegs ist, hat Vorfahrt. Querende Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen warten. Foto: Oliver Werner Auf der Hörsterstraße wurden kleine Verweilinseln installiert. Foto: Oliver Werner Denn: In den kommenden Wochen ist die Hörsterstraße auto- und busfrei. Foto: Oliver Werner Da einige Bushaltestellen wegen der Sperrung der Hörsterstraße nicht angefahren werden können, fährt ein Shuttlebus. Auch Rikschas sind auf der Strecke nun unterwegs. Foto: Oliver Werner

Verschärfung der Situation nach den Ferien?

Durch ansteigendes Verkehrsaufkommen befürchtet der IHK-Vizepräsident nach den Schulferien eine weitere Verschärfung der Situation. „Neben der bereits hoch belasteten Achse Weseler Straße/Stadtgraben/Steinfurter Straße ist der Straßenzug Friedrich-Ebert-Straße/Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße die einzige noch bedingt funktionierende Nord-Süd-Verbindung im erweiterten Innenstadtbereich“, so Roberg. Wenn hier die Leistungsfähigkeit eingeschränkt werde, gebe es praktisch keine Ausweichrouten mehr.