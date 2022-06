Ausstellungsschiff noch bis Sonntag in Münster

Noch bis Sonntag hat die „MS Wissenschaft“ am Stadthafen in Münster angelegt. Im Bauch des Schiffes wartet die Ausstellung „Nachgefragt!“ auf viele kleine und große Besucher. Dabei ist aber vor allem eins angesagt – mitmachen.

Der Anker ist gesetzt, und am Stadthafen ist alles bereit für vier Tage Wissenschaft. Denn dort hat seit Donnerstag die „MS Wissenschaft“ angelegt und lädt kleine und große Besucher ein, die Ausstellung „Nachgefragt!“ noch bis Sonntag zu erkunden.

Dabei können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei 30 Exponaten spannende Einblicke in die unterschiedlichsten Themen verschaffen. „Die Ausstellung soll einen Überblick über das breite Feld der Forschung und der Wissenschaft geben“, erklärt Lotsin Malin Wolters. Viel wichtiger seien dabei allerdings die Interaktion und die Beteiligung der Besucher mit der Wissenschaft. „An allen Exponaten kann man selbst aktiv werden und mitmachen“, sagt die 24-Jährige.

Herzstück ist die „Fragenstation“

Das Herzstück der Ausstellung bildet die „Fragenstation“, an der alle Besucher ihre Fragen an die Wissenschaft eintippen können. An einer anderen Station erfolgt die Bewertung, bevor die Fragen mit der besten Bewertung am Eingang präsentiert werden. Zu lesen ist dort unter anderem „Warum impfen sich nicht alle gegen Covid-19?“ oder „Ab welcher Tiefe stirbt man im Ozean?“. Ein Thema, welches Emma Garand (9) beschäftigt, ist die Umwelt. Passend dazu tippt sie „Wie kann man die Umwelt am besten schützen?“ in das Terminal ein. „Wir Kinder wollen ja auch noch eine schöne Welt haben, wenn wir Erwachsene sind“, erläutert die junge Münsteranerin.

Emma Garand (9) aus Münster hat am Fragenterminal gerade ihre Frage auf den Weg geschickt. Foto: Simon Beckmann

Angelika Schulze-Zumloh aus Warendorf hat sich derweil Katharina (12) und Anton Haverkamp (15) geschnappt und ist zum „Pflichtbesuch“ der „MS Wissenschaft“ nach Münster gefahren. „Das ist einfach immer wieder interessant“, sagt sie. Und bei den beiden Jugendlichen sei nach anfänglicher Skepsis auch Interesse entstanden.

Ausstellung deckt breites Themenspektrum ab

Und das an den verschiedensten Themen. Denn die Ausstellung deckt ein breites Spektrum ab. An einem Exponat können die Besucher etwa simulieren, wie sich die Welt entwickeln soll. „Dafür können sie an mehreren Parametern drehen“, berichtet Wolters und ergänzt: „Im schlimmsten Fall ist am Ende keine Welt mehr übrig.“ An einer anderen Station müssen Mücken oder andere fliegende Insekten erkannt werden. Auch der Wolf, ein Selbstexperiment zu einer nachhaltigeren Lebensweise oder eine Passagierdrohne haben den Weg in das Bauch des Schiffes gefunden.

Am Donnerstag hatte zudem auch das „Sophie-Mobil“ der Westfälischen Wilhelms-Universität Halt vor der „MS Wissenschaft“ gemacht, die jeden Tag von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat. Der Eintritt ist kostenlos.