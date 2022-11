Fußball-WM in Katar: Ansehen oder wegsehen?

Fernseher an oder Fernseher aus? Vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar haben wir Münsteranerinnen und Münsteraner gefragt, ob sie die WM verfolgen werden oder nicht. Die Antworten fielen ganz unterschiedlich aus.

Ansehen oder wegsehen? Münsteranerinnen und Münsteraner haben erzählt, ob sie die umstrittene WM in Katar verfolgen werden.

Die Fußball-WM in Katar beginnt mit dem Eröffnungsspiel am Sonntag. Im Vordergrund steht bisher jedoch nicht das Sportliche, sondern die Kritik: Dubiose Vergabe, missachtete Menschenrechte, kaum Fußball-Tradition und ein Turnier mitten im Winter. Also besser boykottieren? Oder ist die Schelte scheinheilig, weil die europäische Weste auch nicht weiß ist? Wir haben Münsteraner gefragt: Ansehen oder wegsehen?