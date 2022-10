In den letzten Jahren ist die Nutzung von Einwegverpackungen gestiegen. Um etwas für mehr Mehrweg zu tun, wurden am Markt Aktionsschilder mit der Aufschrift „Halt’s hin - wir packen’s rein“ verteilt.

In Folge der Corona-Krise wurde deutschlandweit deutlich öfter zur Einwegverpackung gegriffen. Die Folge: wachsende Müllberge, sinkender Umweltschutz. Um gegenzusteuern bieten einige Marktbeschickerinnen und -beschicker die Möglichkeit an, Lebensmittel, Speisen, Getränke und andere Produkte in mitgebrachten Behältern zu verstauen. An anderen Ständen wird mit eigenen Pfandsystemen gearbeitet, wie die Stadt Münster in einer Pressemitteilung schreibt.

„Münster für Mehrweg“

Um auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Mehrwegnutzung aufmerksam zu machen und für das Thema Müllvermeidung zu sensibilisieren, haben Mitglieder der Initiative „Münster für Mehrweg“ jetzt an diversen Marktständen Aktionsschilder mit dem Text „Halt’s hin - wir packen’s rein“ verteilt. Zusätzlich informierte die Initiative die Handeltreibenden über das innovative Glasmehrwegsystem „Glas? Klar!“, das derzeit als nachhaltiges Poolsystem in Münster und im Münsterland eingeführt wird. Zubereitete Speisen werden in Glasbehältern nachhaltig und klimaschonend ausgegeben. Mehr Infos gibt es auf der Internetseite von „Glas? Klar!“.

Alle Beteiligten sind sich einig: Wenn viele mitmachen, kann der Wochenmarkt deutlich abfallärmer werden und damit zu einem nachhaltigeren Münster beitragen.

Die Initiative „Münster für Mehrweg“ unterstützt seit fast sechs Jahren sinnvolle Mehrweg-Alternativen und hat nun auch auf dem Wochenmarkt am Dom ein Zeichen für einen Ressourcen schonenden Einkauf gesetzt. Zur Initiative gehören die Abfallwirtschaftsbetriebe Münster (awm), das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, der Handelsverband NRW Westfalen - Münsterland e. V., die Initiative starke Innenstadt Münster (ISI), die Interessengemeinschaft der Marktbeschicker Münster e. V., die Stabsstelle Klima, Münster Marketing und das Umweltforum Münster e. V. Weitere Infos zur Initiative finden Sie hier.