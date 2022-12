Wohnen, renovieren, dämmen

Auch im kommenden Jahr, nämlich vom 24. bis 26. März, findet in Messe und Congress Centrum Halle Münsterland wieder eine „Baumesse“ in Münster statt. Dieses Mal allerdings mit einem neuen (heimischen) Veranstalter.

Premiere der „Baumesse Münster“ in 2023

Vom 24. bis 26. März 2023 steigt die Messe rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen in der Halle Münsterland – dieses Mal unter neuem Namen und mit einem neuen Veranstalter.

Die BaumesseE GmbH aus Wolbeck richtet künftig die „Baumesse Münster“ im Messe und Congress Centrum (MCC) Halle Münsterland aus. Vom 24. bis zum 26. März steigt die Premiere der traditionsreichen Messe rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen unter neuer Leitung.

Die Baumesse in Münster hat eine lange Tradition. Bereits seit 1996 präsentieren sich regionale Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen ein Mal im Jahr auf der „Bauen & Wohnen“ in den Hallen des MCC Halle Münsterland, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erstmalig werde die Veranstaltung im kommenden Jahr aber unter dem Titel „Baumesse Münster“ stattfinden. Als neuer Veranstalter fungiert dabei die Bau­messeE GmbH aus Wolbeck. Zuvor richtete die Bauen Wohnen Bremen mbH die Publikumsmesse aus. Auch deren Veranstaltungen in Lingen und Halle/Westfalen werden von der BaumesseE GmbH übernommen.

Breites Angebotsspektrum

Damit einher geht die Anpassung des Messe-Konzepts: Wie ihre Schwester-Messen werden auch diese drei Branchenschauen das komplette Angebotsspektrum rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen abbilden.

Udo Erlei, Geschäftsführer der BaumesseE GmbH, freut sich über den „Familienzuwachs“. Der Standort Münster ist für ihn etwas ganz Besonderes: „Als münsterländisches Unternehmen liegt uns unsere Heimatregion natürlich sehr am Herzen. Als sich die Gelegenheit ergab, die Baumessen in Münster, Lingen und Halle/Westfalen zu übernehmen, mussten wir nicht lange überlegen.“

Zum Veranstalter Foto: Die BaumesseE GmbH ist nach eigenen Angaben der größte Veranstalter von regionalen Publikumsmessen rund um die Bereiche Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen. Das Unternehmen mit Sitz in Münster richtet die Baumesse derzeit laut einer Mitteilung jährlich an den Standorten Bad Dürkheim, Bad Kreuznach, Braunschweig, Essen, Göttingen, Halle/Westfalen, Hofheim, Kalkar am Niederrhein, Lingen, Mönchengladbach, Münster, Offenbach, Pforzheim und Rheda-Wiedenbrück aus. ...

Nach Ansicht des Unternehmers, der seit über 20 Jahren mittlerweile elf regionale Baumessen in der ganzen Bundesrepublik ausrichtet, sind die Rahmenbedingungen für die Erweiterung des Messe-Portfolios günstig: „In einer Zeit mit immer mehr Krisen wollen die Menschen es sich gerade zu Hause besonders schön machen.“

Kostenfreie Fachvorträge

An den Terminen und Veranstaltungsorten der Bau­messen in Münster, Lingen und Halle/Westfalen wird sich nichts ändern. Hinzu kommt laut Pressemitteilung, dass den regionalen Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben die passende Bühne geboten wird, um die Besucherinnen und Besucher über ihre Angebote zu informieren. Die Messe-Gäste erfahren bei einem Messebummel, wie die Bauwirtschaft ihrer Heimatregion aufgestellt ist.

Ebenso wird es wieder kostenfreie Fachvorträge an allen Messetagen geben, bei denen Experten Einblicke in aktuelle Trends und Themen rund um Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen geben werden.