Auch in Münster hofft ein wachsender Kreis an Menschen auf eine Entlastung durch Wohngeld.

Der Bund verteilt Geschenke – und die Kommunen haben die Arbeit. Doch sie müssen die Füße still halten, denn es geht ja um Geschenke. So in etwa könnte man den Kommentar von Gabriele Regenitter zusammenfassen. Sie informierte den Ausschuss für Wohnen am Dienstagabend über die aktuell diskutierte Wohngeldreform.