Wie Yvonne H. in die Wohnungslosigkeit abglitt

Die Plätze für wohnungslose Frauen in den Einrichtungen des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) sind stark ausgelastet. Davon berichtet Leiterin Marion Böing, Yvonne H. hatte lange Zeit Hemmnisse in der Einrichtung in der Katharinenstraße zu kommen.

Yvonne H. (47) hat fünf Kinder, war verheiratet, die Familie wohnte in einem Haus in Sendenhorst und ihr Geld verdiente die 47-Jährige als Teilzeitkraft in einer Bäckerei: „Ich stand mitten im Leben.“ Sorgen, Probleme und Nöte bereitete allerdings die Ehe der Münsterländerin, die sich nach drei Ehejahren Anfang 2020 trennte und nun seit über einem Jahr in der Übernachtungsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) in Münster wohnt. Heute sagt sie: „Ich bin wieder auf die Beine gekommen.“