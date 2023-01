Wolbecker Straße: Verkehrsführung wird geändert

Die Stadtnetze Münster richten auf der Wolbecker Straße eine Baustelle ein. An der Kreuzung zum Hohenhollernring wird die Verkehrsführung geändert.

Ab Montag (30. Januar) müssen sich Autofahrer auf eine geänderte Verkehrsführung an der Kreuzung von Wolbecker Straße und Hohenzollernring einstellen: Auf der Wolbecker Straße stadtauswärts entfällt für rund drei Monate die Abbiegerspur zum Hohenzollernring sowie ein Teil der Parkplätze am Fahrbahnrand. Das haben die Stadtnetze Münster am Freitag mitgeteilt.

Eine Umleitung wird über die Andreas-Hofer-Straße und Manfred-von-Richthofen-Straße ausgeschildert. Die Fahrbahn der Wolbecker Straße wird außerdem verschwenkt.

Rund drei Monate lang erneuern die Stadtnetze nach eigenen Angaben im Bereich des Parkstreifens Trinkwasser-, Gas- und Fernwärmeleitungen für eine sichere Versorgung. Die Stadtnetze bitten um Verständnis für die Einschränkungen.