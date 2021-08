Die Umfahrung der Kanal-Brücke an der Wolbecker Straße wird an diesem Freitag in Betrieb genommen. Bereits am Wochenende sollen die Vorbereitungen für den Abriss der alten Brücke beginnen.

Am Freitag (20. August) wird die Umfahrung der Wolbecker-Straßen-Brücke in Betrieb genommen, bevor am Samstag der Rückbau der alten Brücke beginnt. Das alte Bauwerk und die Zufahrt zur August-Schepers-Straße von der Wolbecker Straße werden in diesem Zusammenhang gesperrt, teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle in Rheine mit.

Die Umleitung zur August-Schepers-Straße erfolge über die neue Umfahrung, den Hansaring und die Schillerstraße. Das Befahren der Wolbecker Straße im Bereich des Dortmund-Ems-Kanals sei auch nach Inbetriebnahme der Umfahrung weiterhin für alle Verkehrsteilnehmer ohne Einschränkungen möglich. Direkt im Anschluss an die Inbetriebnahme erfolgt der Rückbau der alten Brücke, die auf diesem kürzlich entstandenen Foto links neben der Umfahrung zu sehen ist.

Kommenden Dienstag und Mittwoch wird eine Spezialfirma aus den Niederlanden den alten Überbau ausschwimmen und über den Dortmund-Ems-Kanal zur Demontagefläche am Parallelhafen gegenüber der Feuerwache 2 transportieren. Die Vorarbeiten dazu beginnen bereits am Samstag. Weitere Informationen zum Ausbau gibt es online.