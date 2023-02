Wolfsbeobachtung in der Davert bleibt unbestätigt

In Amelsbüren gibt es derzeit nur ein einziges Thema. Ein Anwohner im Bereich Schürhook will im Bereich des Klosterholzes einen Wolf gesichtet haben. Nun äußert sich das Landesumweltamt.

Es häufen sich die Meldungen, dass der Wolf durch das Münsterland streift. Jetzt sorgen Berichte von Begegnungen mit einem Wolf im Bereich der Davert in Amelsbüren für Gesprächsstoff. Doch auch am Monag ist die Sichtung noch nicht bestätigt.

Am Montag bestätigte eine Sprecherin nochmals, was sie am Freitagnachmittag nur vermuten konnte: „Von unseren Fachleuten habe ich die Information bekommen, dass dem LANUV aus Münster weder in der vergangenen Woche noch in diesem Jahr eine Meldung über eine Wolfsbeobachtung vorliegt.“ Der letzte Nachweis eines Wolfs in Münster auf der Basis eines Videos stammt vom 30. November 2022. Es wurde gegen 22 Uhr ein einzelner Wolf gefilmt, der über eine Ackerfläche lief und vor einem Auto eine Nebenstraße kreuzte. Die Beobachtung erfolgte im Umfeld des Autobahnkreuzes Münster-Süd.

Mehrere Gerüchte, eine Bestätigung

Ausgangspunkt der aktuellen Gespräche in Amelsbüren ist eine Whatsapp-Gruppe von Anwohnern des Schürhooks. Dort kursiert die Nachricht, ein Wolf sei direkt an der Ottmarsbocholter Straße im Klosterholz gesehen worden. Das Tier habe sich im Bereich der Bankette der Kreisstraße 10 aufgehalten. Der Amelsbürener hatte die Stelle auf Google Maps markiert und die Nachbarschaft informiert. Die Straße verläuft in diesem Bereich im Abstand von wenigen hundert Metern parallel zur Autobahn.

Bereits im vergangenen Jahr habe es geheißen, auf dem Golfplatz Tinnen sei ein Wolf angetroffen worden, erinnert sich Ludger Suttarp, erster Brudermeister der St. Sebastian-Schützen. Er hält auch den Bericht seines Nachbarn für glaubwürdig. „Der kann schon einen Schäferhund von einem Wolf unterscheiden.“

Landesumwelt sollte erster Ansprechpartner sein

Eine Wolfssichtung am Autobahnkreuz Münster-Süd vom 30. November 2022 ist inzwischen vom zuständigen Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) bestätigt.

Fotos oder Videos von einem möglichen Wolf sollten allerdings nicht als erstes über Social Media verteilt werden so Olaf Staehler, der Forstwirt beim Regionalforstamt Münsterland und Wolfsberater für das nördliche und westliche Münsterland. „Wenn ich einen Wolf filme oder fotografiere, sollte eigentlich der erste Ansprechpartner das LANUV sein.“

Auf Nachfrage unserer Redaktion konnte eine Sprecherin der Behörde zumindest am späten Freitagnachmittag aber keine Meldung aus dem Bereich Klosterholz bestätigen.

Die Waldgebiete der Davert mit ihren Vorkommen an Schwarz- sowie Damwild könnten gute Lebensbedingungen für Wölfe bieten. Auf Höfen in der Bauerschaft Schürhook kommt nun vereinzelt die Sorge um weidende Schafe auf. Nicht allzu weit liegt zudem die von der Nabu-Naturschutzstation betreute Weidelandschaft mit Heckrindern.