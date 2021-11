Worüber der Rat in Münster heute debattiert

Am Mittwoch (10. November) tagt der Rat der Stadt Münster - bedingt durch die Corona-Pandemie weichen die Ratsmitglieder erneut in die Halle Münsterland aus. Und es werden heftige Debatten erwartet: Auf der Tagesordnung stehen einige Streitpunkte.

Zur vorletzten Ratssitzung in diesem Jahr treffen sich die Ratsmitglieder am Mittwoch um 17.30 Uhr in der Halle Münsterland. Die Sitzung ist für Besucherinnen und Besucher offen. Der Zugang erfolgt über die Südseite, es gelten die 3G-Bestimmungen.

Der Ratssitzung geht um 17 Uhr eine Sitzung des Hauptausschusses voraus. Dort taucht ein Tagesordnungspunkt auf, der politisches Konfliktpotenzial enthält. Es geht um die Frage, in welchem Umfang künftig Solaranlagen in der Altstadt zulässig sein sollen. Bekannterweise gilt hier die Altsatzsatzung, die Restriktionen in städtebaulichen Fragen zum Inhalt hat. Inwieweit davon abgewichen werden darf, um mehr Solaranlagen installieren zu können, ist strittig.

Durchfahrtssperre am Bült wird diskutiert

In der Ratssitzung selbst dürfte der Streit um eine mögliche Durchfahrtssperre am Bült erneut aufbrechen. Dieses Thema steht nicht direkt auf der Tagesordnung. Wohl aber hat die Stadtverwaltung ein Beschlusspapier vorgelegt, in dem es um weitere so genannte „Reallabore“ geht, unter anderem um eines, das neue Ideen für den Parkplatz Hörsterstraße entwickeln soll.

Das Ratsbündnis möchte dieses Papier per Ergänzungsantrag um den benachbarten Bült erweitern. Testweise soll dort für einige Monate die Durchfahrt für Autos gesperrt werden.

Noch ein Punkt, der umstritten ist: Nach langer Vorplanung möchte das Ratsbündnis die geplante Bebauung einer Fläche im Stadtteil Hiltrup (An der Vogelstange) aus Umweltgründen stoppen. Pikant ist der Sachverhalt deshalb, weil die Stadt die Fläche bereits gekauft hat.