Ministerpräsident Wüst Gastredner beim Festakt

Münster

50 Jahre auf den Tag genau: Am 29. April 1972 fand in Münster die erste Demonstration für die Rechte von Schwulen und Lesben Deutschlands statt. Am 29. April 2022 soll es einen Empfang anlässlich des historischen Ereignisses geben – mit prominentem Gastredner und Zeitzeugen.

-pdb-