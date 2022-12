Wut auf Regierung ist groß

Eine strikte Corona-Politik und ein Präsident mit erhöhten Machtbefugnissen: Die Menschen in China haben laut Dr. Tao Peng aus Münster allen Grund auf die Straße zu gehen. Bei den letzten Protesten vor 30 Jahren war der Münsteraner noch selber dabei.

Tao Peng aus Münster über die Situation in China

Über 30 Jahre ist es her, dass Dr. Tao Peng in China auf die Straßen gegangen ist. Den Doktor-Titel besaß er damals noch nicht; die Motivation zum Protest war aber die gleiche wie die der aktuellen Demonstranten in der Volksrepublik: für mehr Demokratie, die Einhaltung von Menschenrechten und die Stärkung der Meinungs- und Pressefreiheit.