Wut, Rechte und Extreme

Björn Wegener (r.), Protagonist der coronaskeptischen Initiative „Gemeinsam für Grundrechte“, auf einem unangemeldeten „Spaziergang“ am 3. Januar.

Die Frage unserer Zeitung, wie unsere Leser die Proteste gegen eine Impfpflicht sowie die Gegendemo empfinden, wird im Netz rege diskutiert.

Nüchtern bewertet Nutzer Alexander Thies die Situation. Er schreibt: „Gewaltfreie Proteste sind ein legitimes Mittel, als Bürger seine Unzufriedenheit über die aktuelle Politik zu äußern. Besonders in Zeiten eines dauerhaften Ausnahmezustands.“ Emotionaler wird Nicole Dobrat: „Wut, Verständnislosigkeit und Grauen lösen in mir die Bilder der ach so friedlichen Spaziergänger und Demos aus. Die stille Mehrheit muss lauter werden“, äußert sie.

Neonazi-Partei Neue Stärke kündigt Kommen an

Auch Michael Sibbing hat offenbar wenig Verständnis für die sogenannten Spaziergänger: „Diese Herrschaften sollten ihre Energien nicht vergeuden, sondern direkt mal zu den Krankenhäusern spazieren und sofort mithelfen.“ Michael Konsbruch schlägt verbal in die gleiche Kerbe, er sagt, Proteste gegen den Schutz von Menschenleben seien eine Perversion des Demonstrationsrechts und einfach nur niederträchtig.

Eine große Rolle in der Diskussion spielt zudem das Thema, aus welchem Milieu sich die Impfpflichtgegner rekrutieren. Manfred Schulte schreibt dazu: „AfD-Politiker und Nazis (...) werden toleriert. All das mit Wissen des Organisators. Die Spaziergänger sind zwar größtenteils aus der bürgerlichen Mitte, sollten sich aber dessen bewusst sein.“ Nutzer Dominik Buibasko postet dazu einen Screenshot aus einem Telegram-Chat zu den sogenannten Spaziergängen. Auf dem kündigt ein stadtbekannter Neonazi an: „Wir sind im neuen Jahr wieder dabei.“ Dazu ein Bild, auf dem noch neun weitere Personen zu sehen sind. Alle mit Pullovern der kürzlich gegründeten Partei „Neue Stärke“, die aus einem thüringischen Neonazi-Verein hervorgegangen ist. Die Anfangsbuchstaben des Parteinamens, die bei jedem Ortsverband über einem Schwert im Logo auftauchen, sind dabei wohl nicht ganz zufällig gewählt.

Erneut Demos und Gegendemo Am 10. Januar 2022 hat das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ erneut zum Gegenprotest gegen Corona-Maßnahmen-Gegner aufgerufen. Foto: Pjer Biederstädt Carsten Peters sagte in Richtung der Impfpflichtgegner: „Sie sind nicht die Opfer der Pandemiebekämpfung, sondern Täter.“ Foto: Pjer Biederstädt Am Prinzipalmarkt versammelten sich am Montagabend laut Polizeiangaben rund 200 Menschen. Foto: Pjer Biederstädt Im Vorfeld hatte erstmals auch eine Partei öffentlich dazu aufgerufen, die Gegendemo zu unterstützen. Foto: Pjer Biederstädt Vom Domplatz zogen laut Polizei rund 530 Impfpflichtgegner los zu einem Protestmarsch durch die Stadt. Foto: Pjer Biederstädt Dabei sei es weitgehend friedlich geblieben, hieß es vonseiten der Polizei. Foto: Pjer Biederstädt Die Gegner der Impfpflicht versammelten sich außerdem am Aasee. Foto: Pjer Biederstädt Dort fand erst eine Kundgebung statt, danach zog auch diese Gruppe durch die Stadt. Foto: Pjer Biederstädt Vom Aasee machten sich laut Polizei rund 380 Menschen auf den Weg. Foto:

Familien, Senioren und fragwürdige Posts

Wendelin Giesenkamp meint: „Konzentriert euch doch mal auf die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer. Das sind viele junge Leute, Familien und auch sehr viele Senioren, die dieses Thema belastet.“

Doch auch Nutzer Sven Hanses nimmt Bezug auf die öffentlichen Telegram-Channel der Impfpflichtgegner. „Man muss sich nur (...) ansehen, was da geteilt wird. Rechtsextremismus, AfD-Plakate, Beiträge des ehemaligen Professors Bhakdi, Beiträge des ehemaligen Polizisten Tim Kellner (...), Beiträge der Verschwörungsideologin (...) Eva Hermann, Beiträge von Bernd Klein, der (...) erzählte, dass Geimpfte im September sterben würden.“