"Ylenia" verursacht nur kleinere Schäden

Sturm in Münster

Zu 37 witterungsbedingten Einsätzen ist die Feuerwehr Münster in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. Februar) ausgerückt, wie Romanus Kampert vom Lagedienst mitteilt. Dies seien deutlich weniger gewesen als die Feuerwehr angesichts der Sturmprognosen erwartet hatte.

Viel passiert sei nicht. Die Wehrleute hätten vornehmlich mit abgebrochenen Ästen, entwurzelten Bäumen und losen Dachpfannen zu tun gehabt. Die Lage habe sich am Morgen schnell beruhigt. Es habe keine Verletzten und keine schweren Schäden gegeben, so Kamperts Bilanz um kurz nach 10 Uhr am Donnerstagmorgen.

Baum stürzt auf besetztes Taxi

Glück im Unglück hatte ein Taxifahrer. Auf dem Schiffahrter Damm fiel ein umgestürzter Baum auf die Motorhaube seines Fahrzeugs. Er blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben wegen des Strums 42 Mal aus, um Baustellenschilder, Äste und Warnbaken von den Straßen zu räumen.

In der Nacht fiel am Schifffahrter Damm ein Baum auf die Motorhaube eines Taxis. Foto: Polizei Münster

An der Messstation des Deutschen Wetterdienstes am Flughafen Münster/Osnabrück wurden Böen mit bis zu 104 km/h gemessen. Die Messstation der Universität im Westen der Stadt registrierte mehrere Spitzenböen der Stärke 10 (zwischen 90 bis 102 km/h) am frühen Donnerstagmorgen. Die mittlere Windgeschwindigkeit lag zwischen Mitternacht und Donnerstagmorgen bei 7 (50 bis 60 km/h).

Starke Beeinträchtigungen im Bahnverkehr

Starke Behinderungen gab und gibt es auch auf einzelnen Regional- und Fernverkehrstrecken der Bahn. Auf den Linien RB 64 (Münster-Gronau-Hengelo) und RB 63 (Münster-Coesfeld) verkehren nach wie vor keine Züge. Derzeit führe man sogenannte Erkundungsfahrten durch, um die Strecke auf Schäden zu kontrollieren, sagte ein Sprecher der Bahn auf Anfrage unserer Zeitung. Im Laufe des Nachmittags soll der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Lange gesperrt war der Bahnverkehr zwischen Düsseldorf-Münster-Osnabrück (RE 2), seit 12 Uhr sei die Strecke aber wieder frei, so der Bahnsprecher.

Im Fernverkehr gebe es weiterhin Zugausfälle, weil derzeit keine Züge Richtung Norden führen.

Die Eurobahn hat ihren Betrieb weitestgehend eingestellt. Laut Homepage fahren auf den Linien RB 50 (Münster-Dortmund), RB 65 (Rheine-Münster), RB 66 (Münster-Osnabrück), RB 67 (Bielefeld-Warendorf-Münster) und RB 89 (Münster-Warburg) bis in die Abendstunden keine Züge.

Schüler und Schülerinnen bleiben zu Hause

Unterdessen blieben die Schülerinnen und Schüler in Münster wie in ganz NRW wegen des Sturms zu Hause.

Sturm mit Orkanböen zieht über Münster Eine Birke an der Bahlmannwiese hat es vergangene Nacht geschmissen. Der Baum wurde entwurzelt, fiel aber zur richtigen Seite. Foto: Gabriele Hillmoth Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Beim Sturm am Donnerstag ist ein Baum auf den Schifffahrter Damm bei Mariendorf gefallen. Foto: Joel Hunold Auf der Wolbecker Straße kippte ein Umleitungsschild auf die Straße. Foto: Matthias Ahlke Das Schild ragte mitten auf die Fahrbahn. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Fahrräder hat es umgehauen an der Schmittiingheide. Foto: Matthias Ahlke Eine Werbetransparent an den Hafenstraße hat sich zum Teil gelöst und flattert wild herum. Foto: Matthias Ahlke Ein Baustellenschild an der Bismarckallee wurden von einer Böe umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Eine Sturmböe hat den Motorroller an der Scharnhorststraße umgeworfen. Foto: Matthias Ahlke Äste und Zweige wurden auf die Bismarckallee geweht. Foto: Matthias Ahlke Die Flaggen des Künstlers Matt Mullican tanzen und wehen im Wind. Foto: Matthias Ahlke

Die Freiwillige Feuerwehr Handorf musste in der Nacht zu Donnerstag einmal ausrücken. „Ein Baum war auf die Fahrbahn der Dyckburgstraße gestürzt“, berichtet Löschzugführer Stefan Probst. Verletzt wurde dabei niemand, der Baum wurde zur Seite geräumt. Ansonsten sei die Nacht „relativ ruhig“ gewesen, sagt Probst am Donnerstagvormittag.

Unwetterwarnung aufgehoben

Laut Deutschem Wetterdienst hat sich die Lage vorerst beruhigt. Die Unwetterwarnung wurde aufgehoben, es bleibt eine Warnung vor Sturmböen bis 15 Uhr bestehen, danach gibt es noch Windböen, die sich weiter abschwächen. Es bleibe auch in den nächsten Stunden und Tagen stürmisch.