Zahl der aktuell Corona-Infizierten sinkt auf unter 2000

Die Corona-Zahlen in Münster sinken weiter - und sind so niedrig wie seit Anfang Januar nicht mehr. Mit Stand Montagmittag sind nach Angaben der Stadt 1770 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Weniger als 2000 Infizierten wurden im Stadtgebiet zuletzt am 7. Januar gemeldet (1985).

Die Zahl der aktuell Infizierten ist im Vergleich zu Freitag, dem letzten Melde-Datum, deutlich gesunken. Am Freitag hat die Stadt noch 2457 Infizierte gemeldet. Am vergangenen Montag wurden 2193 Infizierte gemeldet.

392 Neuinfektionen in Münster gemeldet

Seit Freitag wurden in Münster 392 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Wie viele Infektionen an welchem Wochentag gemeldet wurden, schlüsselt die Stadt nicht mehr auf. Am vergangenen Montag hatte die Stadt für das Wochenende 362 Neuinfektionen bestätigt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) aktuell bei 375,8 (-1,9 im Vergleich zum Vortag). Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 474,7. Die NRW-Inzidenz gibt das RKI am heutigen Montag mit 326,7 an. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab.

In Münster wurden seit Freitag zudem 1079 Gesundmeldungen bestätigt. Weitere Todesfälle hat es nicht gegeben. Bislang sind 206 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.