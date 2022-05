Zahl der aktuell Infizierten wieder leicht steigend

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist wieder leicht angestiegen. Mehr als 2400 Menschen in Münster sind aktuell nachweislich infiziert. Der Grund: Am Donnerstag war die Zahl der Neuinfektionen doppelt so hoch wie die der Gesundungen.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist am Donnerstag (19. Mai) erneut leicht gestiegen. Nach Angaben der Stadt Münster sind aktuell 2406 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 104 mehr als am Mittwoch, aber 727 weniger als am vergangenen Donnerstag (12. Mai). Außerdem meldet die Stadt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Erneut wurden weniger Neuinfektionen als in der Vorwoche bestätigt. Am heutigen Donnerstag meldet die Stadt 232 Neuinfektionen, vor einer Woche waren es 342.

Münster-Inzidenz weiter über Landesdurchschnitt

Da die Zahl der Neuinfektionen gesunken ist, sinkt auch die Inzidenz weiter. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Inzidenz für Münster am Donnerstag mit 406,1 angegeben (-34,5 im Vergleich zum Vortag). Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ab. Vor einer Woche lag die Inzidenz in Münster noch bei 520,5. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am heutigen Donnerstag mit 372,8 angegeben.

Die Stadt hat am heutigen Donnerstag zudem 127 weitere Gesundmeldungen bestätigt.