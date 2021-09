Zahl der Corona-Infizierten in Münster gesunken

Positive Entwicklung der Corona-Lage in Münster: Am Dienstag wurden deutlich mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Auch die Inzidenz ist leicht gesunken.

Am Dienstag wurden in Münster 14 Corona-Neuinfektionen registriert.

Die Zahl der Menschen, die in Münster aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Dienstag gesunken. Aktuell sind nach Angaben der Stadt 325 Menschen nachweislich infiziert, am Montag waren es 346, am Dienstag der Vorwoche noch 371.

Am Dienstag wurden 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Außerdem hat es 35 weitere Gesundmeldungen gegeben. Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster 9681 Corona-Fälle bestätigt, 9231 Menschen gelten mittlerweile als genesen.

Kein weiterer Corona-Todesfall in Münster

Die Zahl der Todesfälle blieb am Dienstag unverändert. 125 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben. Zuletzt hatte es innerhalb weniger Tage zwei weitere Todesfälle gegeben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag leicht gesunken und liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 49,3 (-1,3). Am vergangenen Dienstag hatte sie noch bei 68,6 gelegen.

In den münsterischen Krankenhäuser werden aktuell 15 Covid-19-Patienten behandelt. Nach Angaben der Stadt werden sieben Patienten auf Intensivstationen behandelt, sechs werden künstlich beatmet.