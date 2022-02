Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt weiter

Mehr als 50 Corona-Patienten werden in den Krankenhäusern in Münster behandelt. Und die Zahl steigt. Gleiches gilt für die Zahl derer, die aktuell nachweislich infiziert sind. Denn auch am Mittwoch gab es mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen.

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Münster in Krankenhäusern behandelt werden, steigt.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Münster in Krankenhäusern behandelt werden, steigt weiter. Mit Stand Mittwochmittag werden nach Angaben der Stadt 54 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, drei mehr als am Dienstag. Sieben Patienten werden intensivmedizinisch betreut (Dienstag: fünf), vier Patienten müssen künstlich beatmet werden (Dienstag: vier).

Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt der Stadt 629 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt. Auch am Dienstag lag die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 600. Aktuell sind 5789 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl steigt seit Wochen täglich.

580 Gesundmeldungen in Münster

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 26.070 Corona-Fälle bestätigt, 20.132 Menschen gelten als genesen - das sind 580 mehr als noch am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle blieb am Mittwoch unverändert. 149 Münsteranerinnen und Münsteraner sind bislang an oder mit Corona gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1086,0 (+48,7 im Vergleich zum Vortag). Die NRW-Inzidenz liegt laut RKI bei 1299,0.