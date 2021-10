„Zahl der Geldautomaten wird sinken“

Sparkassen und Volksbanken gehen mittelfristig von einer sinkenden Anzahl an Geldautomaten aus.

Beim Bezahlen an der Ladenkasse und selbst bei kleinen Beträgen beim Bäcker wandert zunehmend kein Bargeld mehr über die Theke. Die Corona-Pandemie hat dem ohnehin bestehenden Trend zum Zahlen per Karte oder Handy einen weiteren Schub verliehen. „Allein 2020 reduzierten sich die Verfügungen an Geldautomaten um zirka 25 Prozent; und gleichzeitig kam es zu einer Verdopplung der kontaktlosen Bezahlungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, sagt Marco Hölscher, Sprecher der Sparkasse Münsterland Ost.