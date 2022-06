Zahl der Katholiken in Münster geht weiter zurück

Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Stadtdekanat im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 3214 Katholiken erklärten ihren Austritt, 1497 mehr als im Vorjahr. Laut Statistik des Bistums Münster sind im Gegenzug 28 Personen, die die Kirche früher einmal verlassen hatten, erneut eingetreten. Außerdem verzeichnet das Stadtdekanat sechs Eintritte aus anderen christlichen Konfessionen. Im Jahr zuvor gab es 15 Neueintritte.

Wie das Bistum weiter mitteilt, sind in der Domstadt durch Taufe 739 Menschen in die Kirche aufgenommen worden. Das waren 168 mehr als 2020. Als Grund für diese Steigerung führt das Bistum die Pandemielage an, in der viele Feiern abgesagt worden sind.

120 kirchliche Eheschließungen in Münster

Die Katholikenzahl in Münster lag Ende des vergangenen Jahres bei 134 763, im Jahr zuvor waren es noch 138 515. Einen Rückgang verzeichnete die katholische Kirche im vergangenen Jahr bei den Menschen, die sonntags die Messe mitfeiern. 2021 waren es laut Bistum 5920 und damit rund 1000 weniger als im Vorjahr. Auch hier wird die Pandemie als Grund angeführt. Einen Anstieg gab es bei Erstkommunionen von 762 im Jahr 2020 auf 860 im vergangenen Jahr, auch die Zahl der Firmungen stieg um knapp 150. Im Münster gab es 2021 120 kirchliche Eheschließungen, 73 waren es im Jahr zuvor. In etwa gleich geblieben ist die Zahl der Bestattungen: 2021 waren es 1239, 2020 insgesamt 1224.