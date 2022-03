Zahl der Neuinfektionen in Münster mehr als verdoppelt

Die Zahl der Neuinfektionen ist sprunghaft angestiegen. Am Dienstag wurden 1304 neue Corona-Fälle in Münster bestätigt. Die Lage in den münsterischen Krankenhäusern ist aber gleichbleibend stabil.

In den Krankenhäusern in Münster werden aktuell 62 Covid-Patienten behandelt.

In Münster sind mit Stand Dienstagmittag nach Angaben der Stadt 7324 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 839 mehr als am Vortag und sogar 1495 mehr als am vergangenen Dienstag (8. März).

Mehr als 1300 Corona-Neuinfektionen in Münster

Am Dienstag meldet die Stadt Münster 1302 Corona-Neuinfektionen. Zum Vergleich: Am vergangenen Dienstag waren es 882 Fälle. Die Zahl der Gesundungen liegt bei 465 (Am Vortag: 658).

Die Zahl der Inzidenz ist am Dienstag etwas niedriger als in den Vortagen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie aktuell bei mit 1325,2 (-158,4 im Vergleich zum Vortag). Am vergangenen Dienstag lag die Inzidenz bei 1162,1. Die Inzidenz für NRW hat das RKI am Dienstag mit 1382,2 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen ab.

62 Corona-Patienten in den Krankenhäusern

In den Krankenhäusern in Münster ist die Zahl der Covid-Patienten relativ gleichbleibend gegenüber den Vortagen. Nach Angaben der Stadt müssen aktuell 62 Corona-Patienten in Krankenhäusern im Stadtgebiet behandelt werden. Am Montag waren es 64. Aktuell müssen sieben Patienten auf Intensivstationen betreut werden (Montag: sechs), fünf müssen künstlich beatmet werden (Montag: vier).