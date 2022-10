Leezen-Loop: Stadtwerke ziehen gemischte Bilanz

Zwei Monate lang währte der Testbetrieb, jetzt ziehen die Stadtwerke Münster eine erste gemischte Bilanz. Rikschas als reguläres ÖPNV-Angebot in der Innenstadt werden nachgefragt, aber nur an bestimmten Tagen und auf bestimmten Routen.

„Es funktioniert, aber auf niedrigem Niveau.“ So sieht die Bilanz des Stadtwerke-Pressesprechers Florian Adler aus, die er nach dem zweimonatigen Testbetrieb des sogenannten Leezen-Loop zieht. Hierbei handelte es sich um zwei Rikschas, die in den Monaten August und September an allen Tagen jeweils von 7 bis 21 Uhr im Auftrag der Stadtwerke unterwegs waren, sozusagen als ÖPNV per Rikscha.