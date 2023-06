Zehntausende Stadtwerke-Kunden warten noch immer auf Jahresabrechnung

Zehntausende Kunden der Stadtwerke Münster warten zum Teil schon seit März auf ihre Jahresabrechnung. Der Grund sind technische Probleme bei der Umsetzung der Energiepreisbremsen. Von den betroffenen mehr als 33.000 Verträgen buchen die Stadtwerke seitdem keine monatlichen Abschläge mehr für Strom, Gas und Wärme ab. Nun scheint sich der Abrechnungsstau langsam aufzulösen, berichtet das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion.

„Wir haben in der vergangenen Woche begonnen, die ersten Gas-Rechnungen mit Preisbremsenlogik zu verschicken. Damit kann ein großer Teil der betroffenen Verträge sowohl in der Gas-Grundversorgung als auch in Sonderverträgen recht bald mit der Jahresrechnung rechnen - vorausgesetzt, dass nicht noch ein Strom-Sondervertrag (wie z. B. ein Festpreisvertrag) vorliegt, der über der Preisbremse liegt“, betont Stadtwerke-Sprecherin Lisa Schmees.

Abschläge werden höher ausfallen

Nach Erhalt der Jahresrechnung sollen die Abschläge dann wieder wie gewohnt eingezogen werden. Die Kundinnen und Kunden müssen sich allerdings auf vorübergehend höhere Abschläge einstellen. Beispiel: Wenn von März bis Juni - also vier Monate lang - kein Abschlag eingezogen wurde, dann wird der entsprechende Betrag auf die monatlichen Abschläge der folgenden acht Monate aufgeschlagen.

„Wir sind uns bewusst, dass die zunächst fehlenden und später höheren Abschlagszahlungen vor allem für einkommensschwache Haushalte zu Schwierigkeiten führen können“, räumt Schmees ein. Sie verspricht, dass das Team der Stadtwerke bei Zahlungsschwierigkeiten gemeinsam mit den Betroffenen nach Lösungen suchen werde.

Schmees berichtet, dass bei der Programmierung der Gaspreisbremse und während der Tests immer wieder neue Fragestellungen aufgetaucht seien. „Leider können wir auch die Logiken für die Gaspreisbremse nicht für die Stromverträge 1:1 übertragen, da die gesetzlichen Vorgaben stark voneinander abweichen und es sehr unterschiedliche Tarife gibt.“

Strom-Abrechnung soll „zügig“ folgen

Die Stadtwerke verschickten jetzt erst einmal kleinere Rechnungsportionen, um eventuelle Rückfragen im Kundenservice auffangen zu können. „Denn die Rechnungen sind mit Preisbremse, Mehrwertsteuersenkung, geschenktem Dezemberabschlag deutlich komplizierter und länger als gewohnt“, so Schmees. „Sie enthalten viele neue Informationen, die wir aus gesetzlichen Gründen auf die Rechnung bringen müssen.“

Mit den Erfahrungen aus der Gaspreisbremse seien die Stadtwerke, so Schmees, optimistisch, dass die Programmierung der Preisbremsenlogik für Strom-Festpreisverträge oberhalb der Preisbremse sowie Fernwärme zügig folgen werde. Wann genau alle Abrechnungen für die mehr als 33.000 Verträge verschickt sein werden – dazu können die Stadtwerke gleichwohl nichts sagen. Durchaus möglich also, dass nicht wenige Kunden noch einige Zeit auf ihre Abrechnung warten müssen.