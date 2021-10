Zelten statt wohnen – alles wie gehabt

Vor 40 Jahren endete die Besetzung des Hauses Frauenstraße 24, bis heute in Münster Symbol für den Kampf um den Erhalt bezahlbaren Wohnraums. Der Verein Frauenstraße 24 machten mit einer Aktion auf die andauernde Wohnungsmisere in Münster aufmerksam.

Lina Sternemann und Lene Metsch studieren an der Uni Münster im ersten Semester. Lene hat noch keine eigene Wohnung, aber am Freitagnachmittag gewannen die beiden Freundinnen auf dem Prinzipalmarkt bei einer Verlosung den Hauptgewinn: Nein, kein Zimmer in guter Lage in Münsters Innenstadt, sondern das sonnige Plätzchen auf dem aufblasbaren Sofa, das bei der Kundgebung für eine bessere Wohnungspolitik in Münster scherzhaft verlost wurde.