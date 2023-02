Karnevalsumzug rollt durch Wolbeck – und die Ziege geht vorweg

Sogar das Ziegenbocksdenkmal am Wolbecker Marktplatz trägt in diesen Tagen einen Karnevalsorden – so groß ist die Vorfreude in Wolbeck auf den Straßenkarneval. Der Umzug am Ziegenbocksmontag gehört zu den beliebtesten im Münsterland. Und er wird auch nach der langen Pause seinem Ruf gerecht.

Blau-gelbes Narrenglück: Die Kulisse im historischen Ortskern ist unvergleichlich. Als die Fußgruppen und Wagen den Drostenhof passieren, werden die Konfetti-Kanonen ausgepackt. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Hippenmajor Martin II. Graß hat am Montagmorgen vorsichtshalber die Sonnenbrille eingepackt – und sollte Recht behalten. Das Wetter ist fantastisch.

ZiBoMo in Wolbeck 2023 Am Montag (13. Februar) findet bei bestem Wetter der Karnevalsumzug in Wolbeck statt. Foto: Oliver Werner

2024 folgt Karneval im Baustellen-Chaos

Schon in einem Jahr wird es im Wolbecker Ortskern ganz anders aussehen als jetzt: Wo derzeit große Baulücken neben und gegenüber vom Burgmannshof klaffen, sollen demnächst Neubauten entstehen. Im gleichen Atemzug soll das benachbarte alte Gasthaus Lasthaus saniert werden. Das wohl unvermeidliche Baustellen-Chaos wird für einen großangelegten Verkehrsversuch im Ortskern genutzt. Wird das für den Karneval im nächsten Jahr zum Problem? Wohl kaum. Wenn die großen Stadtbusse weiterhin durchpassen, kommen ein Karnevalsumzug erst recht durch.

Der Ziegenbocksmontag hält in diesem Jahr einige Besonderheiten bereit: Der Hippenmajor hatte jetzt drei Sessionen lang den Zylinder auf – Rekordhalter ist er trotzdem nicht. Der närrische Wolbecker Zahnarzt Dr. Hermann Peters, „Pewo“ genannt, war Wolbecks erster Hippenmajor und seine Amtszeit ist bis heute ungeschlagen. So schnell man dem ZiBoMo-Gründer niemand etwas vor.

Eine volljährige Jugendhippenmajorin ist Premiere

Zweite Kuriosität: Die Jugendhippenmajorin Rieke I. Westenberg ist über die lange Wartezeit keine Jugendliche mehr, sondern mittlerweile volljährig. Das gab es noch nie. Für sie ist es bereits der zweite Umzug an einem Tag: Seit einigen Jahren ist es in Wolbeck wieder Tradition, dass am Vormittag die Grundschulkinder durch den Ort ziehen – angeführt von der Jugendhippenmajorin und einer jungen Ziege.

Etliche Gruppen und Vereine feiern auf dem Karnevalsumzug ihr Jubiläum – oder holen es nach. Zum Beispiel das Männerballett „XXL-fen“ oder die „Feierfreunde Wolbeck“. Es sind aber auch einige Neulinge am Start: Unter anderem eine politische Fußgruppe, angeführt vom Bezirksbürgermeister.