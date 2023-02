Das sollte man zum Ziegenbocksmontag in Wolbeck wissen

Der Ortskern ist geschmückt, die Fußgruppen scharren mit den Füßen, das Wurfmaterial ist gepackt: Der Karnevalsumzug in Wolbeck am Ziegenbocksmontag (13. Februar) steht bevor. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Der Name „Ziegenbocksmontag“ kommt in Wolbeck nicht von ungefähr.

Nach zwei Jahren ohne Straßenkarneval will die KG ZiBoMo in diesem Jahr wieder ordentlich durchstarten. Der Karnevalsumzug am Ziegenbocksmontag (13. Februar) startet mit knapp 60 Fußgruppen und Wagen auf gewohnter Route und ist beinahe genauso lang wie vor der Pandemie. Viele Fußgruppen, die Tanzgruppen und Wagenbauer können es kaum erwarten: „Wir sind ausgehungert“, ist an vielen Stellen zu hören.

Hippenmajor Martin II. Graß freut sich über das vergleichsweise gute Wetter, das für Montag angesagt wurde: „20 Grad werden es nicht. Aber wenn bei drei Messungen hintereinander zusammengerechnet 20 Grad zusammenkommen, bin ich bei klarem Himmel auch schon sehr zufrieden“, schmunzelt er.

Startpunkt des Umzuges ist um 14.11 Uhr die Hiltruper-Straße. Von dort geht es dann über Am Steintor, Münsterstraße, Neustraße, Wallstraße, Drostenhofstraße in die Herrenstraße, dann rechts Münsterstraße hinauf bis zum Wendepunkt Grenkuhlenweg. Nach der Wende geht es über die Münsterstraße zurück bis zur Hofstraße, wo der Umzug dann bis zum Festzelt am Feuerwehrgerätehaus führt.

Vorneweg läuft wieder eine Ziege, wie sollte es beim Ziegenbocksmontag auch anders sein. Musikalisch angeführt wird der närrische Zug vom Spielmannszug Wolbeck. Und so geht es anschließend weiter:

2. Fußgruppe „Trallafitti Kalinen“ mit „Fruttissima“

3. Wagen „Die Pumuckls“

4. Wagen „Bit Brothers“ mit „Hurra Hurra“

5. Fußgruppe „Hocamen and Friends“ mit „Jim Knopf und die Wilde 31“

6. Wagen KGH

7. Fußgruppe „BMW“ mit „Wolbecker Allstars“

8. Wagen Provinzler Angelmodde

9. Fußgruppe „Wolbecker Pilsbuben“ mit „Nichts macht uns so froh, wie ein Bier an ZiBoMo“

10. Spielmannszug „Happy Trumpets“

11. Fußgruppe ZiBoMo-Senat

12. Wagen „Die Schlitzbuben“ mit „Habecks Vollgas Team“

13. Fußgruppe CDU mit „Politikverdrossenheit? Nicht mit uns!“

14. Wagen „Die Alten Säuberer“

15. Fußgruppe „XXL-fen“ mit „20 Jahre XXL-fen“

16. Wagen „Heidepiraten“

17. Fußgruppe „Die Alten Räuber“

18. Wagen „Die Räuber“

19. Fußgruppe „Die Jungen Räuber“ mit „Der Nachwuchs der alten Räuber“

20. Wagen „Cola Korn Bande“ mit „Western“

21. Wagen „Strolche meets DLC“ mit „Berdel Stones“

22. Fußgruppe „Dipl-Zips“ mit „Wenn der Angler in der Angel angelt, angelt der Angler in der Angel“

23. Wagen „KC Pegelbrüder“ mit „Ölscheichs von Wolbeck – Wir bohren jetzt nach Bier“

24. Fußgruppe „Gummibärchenbande“ mit „Fixe Nixen“

25. Wagen „1. SC Rama“ mit „Saunieren“

26. Fußgruppe „Die Angelmodder“ mit „Pflegenotstand“

27. Wagen KG Pängelanton

28. Fußgruppe „IG Fresmann“ mit „40 Jahre IG Fresmann“

29. Wagen AKG Emmerbachgeister

30. Fußgruppe „Ladykracher“ mit „Mumie“

31. Spielmannszug Albersloh

32. Fußgruppe „kfd Karnevalsgruppe“ mit „Die Wilden Giraffen“

33. Wagen CCH mit „33 Jahre sind geschafft, weiter gehts mit voller Kraft“

34. Wagen Club Karneval Angelmodde

35. Fußgruppe „Mumpitz“ mit „Die Welt ist Rund und Bunt“

36. Wagen „Hacketaler Spalter“ mit „Piraten“

37. Wagen „Die Jukas“ mit „Nintendo zocken und ZiBoMo rocken“

38. Tanzgruppe Blau/Gelb; Tanzmariechen

39. Jugendwagen ZiBoMo

40. Fußgruppe „IG Franke“ mit „Je Öller, Je Döller“

41. Spielmannszug Alverskirchen

42. Fußgruppe „Kollegium Gymnasium Wolbeck“ mit „Tanzmäuse“

43. Wagen „ZiBoMo Enterprises“ mit „Queen, I want to brake free“

44. Fußgruppe „36 Füssler“

45. Wagen Narrenfreunde Hiltrup mit „Wir treiben es Bunt!“

46. Fußgruppe „Liederwemse“ mit „40 Jahre dabei“

47. Wagen „Die Promillejäger“ mit „Apré Ski“

48. Wagen „Die Nerbelo-freier“ mit „Nerbelofreier goes Wild (West)“

49. Wagen „MuWo Fahne“ mit „Samba Tathu“

50. Wagen „Kegelband & Rotation“ mit „Astronaut“

51. Fußgruppe „Wolbecker Hippencorps“ mit „Und es geht wieder los“

52. Wagen „Feierfreunde Wolbeck“ mit „15 Jahre Feierfreunde“

53. Fußgruppe „Mexikanische Goldjungs“

54. Wagen „Hiltruper Jungs und Mädels“ mit „Hiltrup – die Chemie stimmt“

55. Fußgruppe „Hippe Jecken“ mit „Karneval im All – Hippe Jecken überall“

56. Wagen ZiBoMo-Garde

57. Fußgruppe „Fränziskaner und Best of LIK UT“ mit „Kegelclub von Martin“

58. Fußgruppe „Trallafitti“ mit „Martins Grass – was anderes kommt uns nicht in die Tüte“

59. Wagen Hippenmajor