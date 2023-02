ZiBoMo: K.o.-Tropfen in Getränke gemischt

Der Besucherrekord, den die KG ZiBoMo vom Karneval in Wolbeck meldet, wird durch einige Berichte im Nachhinein getrübt: Es gab am verlängerten Wochenende offenbar auch Probleme – mit sogenannten K.o.-Tropfen.

Drei Tage Ausnahmezustand in Wolbeck: Das verlängerte ZiBoMo-Wochenende hat für so manche Entbehrung in der Pandemie entschädigt. So tolles Wetter hatten die Narren schon lange nicht mehr. Sogar von einem Besucherrekord beim Karnevalsumzug ist die Rede. Doch es gibt auch Schattenseiten: Derzeit mehren sich Berichte, dass bei den Feierlichkeiten auch K.o.-Tropfen in fremde Getränke gegeben wurden.