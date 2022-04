Zielkonflikt auf Albersloher Weg: Verkehrsberuhigung contra neue Baugebiete

In Hiltrup und Angelmodde soll gebaut werden wie verrückt. Mehr Verkehr auf dem Albersloher Weg dürfte die Folge sein. Wie verträgt sich das mit der geplanten „Neuen Mitte“ in Gremmendorf?

Die „Neue Mitte“ ist in Gefahr

Stark frequentiert ist der vierspurige Albersloher Weg in Höhe der York-Kaserne. Wie soll hier die „Neue Mitte“ geschaffen werden, wenn der Verkehr dank neuer, großer Baugebiete im Süden Münsters noch steigen dürfte?

Andreas Nicklas (CDU) ist seit 2004 der direkt gewählte Ratsherr für Gremmendorf. Sehr gut kann er sich noch daran erinnern, dass vor knapp zehn Jahren – im Zusammenhang mit den Planungen für die York-Kaserne – viel von der „Neuen Mitte“ in Gremmendorf die Rede war. Die bestehende Geschäftszeile östlich des Albersloher Weges, so die Vision, soll näher an die geplante Kasernen-Bebauung heranrücken, die „Barrierewirkung“ des vierspurigen Albersloher Weges verringert werden. Mit anderen Worten: Verkehrsberuhigung.