Zigarettenautomaten aufgeflext: 17-Jähriger festgenommen

Festnahme am Albersloher Weg: Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen 17-Jähirgen festgenommen. Zeugen haben ihn beobachtet, wie er zusammen mit einem Komplizen einen Zigarettenautomaten aufgeflext hat.

Polizisten haben am Sonntagmorgen am Albersloher Weg einen 17-jährigen Automatenaufbrecher vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den 17-Jährigen laut einer Mitteilung der Polizei beobachtet, wie er gemeinsam mit einem Komplizen einen Zigarettenautomaten mit einer Flex beschädigte und die Polizei alarmiert.

Die Beamten entdeckten das Duo noch am Tatort. Beide Täter versuchten direkt zu flüchten. Den 17-Jährigen stellten die Polizisten nur einige Meter entfernt. "In seinem Rucksack hatte er einen noch warmen Winkelschleifer, Akkus und Trennscheiben dabei", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Beamten stellten das Tatwerkzeug sicher und nahmen den 17-Jährigen mit zur Polizeiwache. Ihn erwartet ein Strafverfahren.