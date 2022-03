Zirkus Charles Knie gastiert in Münster

Die zweijährige Paus war erzwungen, nicht freiwillig. Doch der Zirkus Charles Knie hat die Zeit genutzt und ein völlig neues Showkonzept entwickelt – mit spektakulärer Technik und ausgezeichneten Artisten. Ende Juni gastiert der Zirkus auf dem Schlossplatz in Münster.

Zwei Jahre herrschte auch beim Zirkus Charles Knie pandemiebedingt Stillstand. Viel Zeit zum Nachdenken für die Verantwortlichen – und diese haben sie genutzt. Zum Comeback wurde das Showkonzept einmal komplett auf Links gedreht. Doch die Zielgruppe Familien, hat der Branchenprimus weiterhin fest im Blick.

Davon können sich auch die Münsteraner in diesem Sommer überzeugen: Denn der 2017 in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus kommt vom 22. bis 26. Juni (Mittwoch bis Sonntag) zu einem Gastspiel auf dem Schlossplatz. Vorstellungen gibt es täglich um 16 Uhr und um 19.30 Uhr, zum Abschluss am Sonntag um 11 und 15 Uhr.

Familienvorstellung zum Auftakt

Zusätzlich wird es zum Auftakt am Mittwoch um 16 Uhr eine große Familienvorstellung geben, für die ein Einheitspreis von zwölf Euro auf allen Plätzen gilt.

Eine neue, riesige Lichtanlage mit atemberaubender Lasertechnik gehört zu den innovativen Neuerungen. Foto: Zirkus Charles Knie

„Wir wollen uns verändern – nicht weil wir müssen, sondern weil wir selbst Lust auf etwas Neues haben“, so Sascha Melnjak, Direktor und umtriebiger Impresario des Zirkus Charles Knie, in einer Pressemitteilung.

Sein Zirkus hat dieses kleine Wunder schon einmal vollbracht: Als Melnjak im Jahr 2007 erstmals mit Charles Knie auf Tournee ging, lag die Branche insgesamt am Boden. Seine Antwort: Mut, Ideen, Qualität und ein klares Bekenntnis zum klassischen Zirkus.

Größte transportable Wasserbühne Europas

Auch die neue Manegenproduktion ist ein mutiger Schritt für Sascha Melnjak und sein Team. Die größte transportable Wasserbühne Europas bildet fortan das Zentrum. Sie wird mit 100 000 Litern Wasser befüllt. 300 Pumpen, unzählige integrierte Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen – das sind die stolzen technischen Fakten.

Die kolumbianische „Truppe Robles“ geht auf dem Hochseil aufs Ganze. Foto: Zirkus Charles Knie

Lichtumflutete Fontänen schießen bis zu 15 Meter hoch in die Kuppel des Zeltes. Ausgefeilte pyrotechnische Effekte und eine neue, riesige Lichtanlage mit atemberaubender Lasertechnik gehören zu den innovativen Neuerungen.

Ensemble preisgekrönter Artisten

Dazu wurde ein internationales Ensemble preisgekrönter Artisten engagiert. Mit über 40 Akteuren ist es die größte Truppe, die jemals mit dem Zirkus Charles Knie auf Tournee war. Und aus allen Sparten ist etwas dabei.

Die kolumbianische „Truppe Robles“ geht auf dem Hochseil aufs Ganze. Zauberhaft wird’s bei der Show von „Jidinis & the Magic Company“. Laura Urunova macht sich den kaum zu bändigenden Lerntrieb ihrer Papageien zunutze. Und Clown-Comedy-Star César Dias gehört seit vielen Jahren zur absoluten Top-Besetzung unzähliger Varieté- und Zirkusproduktionen.

Laura Urunova macht sich den kaum zu bändigenden Lerntrieb ihrer Papageien zunutze. Foto: Zirkus Charles Knie

Auch alle weiteren Künstler, Artisten, Clowns, Akrobaten und Musiker des großen Ensembles sind in der Zirkusszene bekannte und beliebte Gesichter – allesamt preisgekrönt auf vielen hochkarätigen Zirkusfestivals rund um den Globus.

Tickets gibt es ab sofort zu Preisen von 17 bis 38 Euro im WN-Ticketshop, Picassoplatz 3, auf www.zirkus-charles-knie.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Ticket-Hotline

0171/ 9 46 24 56; ab 21. Juni dann täglich ab 10 Uhr an den Zirkus-Kassen.