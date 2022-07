Zoodirektorin Schehka wird Kulturpatin des UKM

Dr. Simone Schehka, Direktorin des Allwetterzoos in Münster und neue Kulturpatin am UKM, inmitten von UKM Clinic-Clowns im Erdmännchengehege

„Ein Krankenhausaufenthalt kann manches Mal beschwerlich sein und häufig bleibt wenig Platz für Freude in solchen Momenten“, weiß Dr. Simone Schehka. Gerade für Patientinnen und Patienten, die sich für längere Zeit im stationären Aufenthalt am UKM befinden, wird dieser Zustand zunehmend belastend, denn für eine Genesung braucht es nicht nur eine gute Behandlung, sondern – ganz wie im Alltag auch – lebensbejahende Impulse, die dem Alltagsleben Sinn und Gehalt geben, wie das UKM mitteilt.

Ein Einblick in die Tierwelt bietet da eine willkommene Ablenkung. Zum Auftakt ihrer Kulturpatenschaft berichtet Schehka von Geschichten aus dem Zoo. Ihre Mission: „Im Zoo gibt es allerlei tierisch amüsante Geschichten – und die möchte ich zu den Menschen ins Krankenhaus bringen“. Mit großer Freude blickt sie deshalb auf ihre neue Aufgabe: „Es macht mich stolz, als Patin ein Teil der Kulturimpulse sein zu dürfen“.

Positive Momente für Kranke

Seit Jahren kommt die Kultur im Rahmen des Angebots „Kultur imPulse“ direkt zu den Patientinnen und Patienten am UKM ans Krankenbett. Durch ein vielfältiges Programm aus Theater, Kunst, Literatur und Musik wird die Krankenhausroutine gebrochen und ein Stück Lebensqualität in den Krankenhausalltag gebracht. Kulturpatinnen und -paten helfen dabei, positive Momente für schwerkranke Patientinnen und Patienten zu schaffen und so die Belastungen des Krankenaufenthaltes zu mildern.