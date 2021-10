Zu Gast bei Einheitsfeier in Mühlhausen

Bereits zum siebten Mal feierten Münster und Mühlhausen am Vorabend

des 3. Oktobers den Tag der Deutschen Einheit gemeinsam. Oberbürgermeister Dr. Johannes Bruns aus Mühlhausen und

Bürgermeisterin Angela Stähler aus Münster haben in ihren Ansprachen die

Städtefreundschaft zwischen Mühlhausen und Münster gewürdigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Münster. Beide beteiligten sich auch an einer Diskussionsrunde zur Ausstellung „Zwischen-Zeiten“ des Fotografen Michael Kerstgens. Aus Münster nahmen für den Rat der Stadt Hedwig Liekefedt und Stefan Leschniok sowie eine Abordnung des Vereins Freunde Mühlhausens an den Feierlichkeiten in Thüringen teil.