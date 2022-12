Keine Einigung über Zukunft des FMO in Sicht 

Der FMO, hier die frisch sanierte Startbahn bei Nacht, ist in der Kreispolitik immer für ein gewisses Erregungspotenzial gut. Wirklich immer!

So war es auch am Mittwochabend im Kreisausschuss. Na gut, fast so: Immerhin positionierte sich die UWG dahingehend, dass sie dem FMO für das schwierige Corona-Jahr 2021 die „anteiligen notwendigen Finanzmittel“ gewähren wollte, allerdings „ausdrücklich ohne jede Präjudizierung weiterer Finanzhilfen.“ UWG-Chef Christoph Boll forderte: „Künftig muss der Flughafen ein ausgeglichenes Betriebsergebnis erreichen.“