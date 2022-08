Zurück mit Gute-Laune-Feuerwerk

Was für ein Auftakt! Die Konzerte am Freitag auf der Domplatzbühne waren ein würdiger Start ins Stadtfest 2022 nach dreijähriger Zwangspause. Von positiven Überraschungen, einer Gute-Laune-Explosion aus dem Rheinland und einem Weltstar, der mehr als nur geliefert hat.

Sogar ganz hinten auf dem Domplatz, von wo Felix Jaehn nur als kleiner Punkt oder aber auf der Videoleinwand zu erkennen war, tanzten die Massen kurz vor Mitternacht ausgelassen als gäbe es kein Morgen.

Der DJ traf den Nerv, sein Elektro war nicht verkopft, sondern stadtfesttauglich gespickt mit tanzbaren Wiedererkennungseffekten. Die Stimmung war daher exzellent, niemand hielt still. Schon gar nicht Jaehn selbst, der tanzend an den Plattentellern alles gab, während Feuerstöße und Konfettifontänen im Wechsel in den Himmel schossen und Fans Pappschiler mit Liebesbekundungen hochhielten.

Querbeat mit Gute-Laune-Feuerwerk

Vor dem eineinhalbstündigen Auftritt des Weltstars teaserte MBP (Must be played), ein DJ aus Warendorf, das Publikum mit elektronischen Beats an. 30 Minuten, klares Set - genau das Richtige als Einstieg für Jaehn.

Top-Acts am Freitag auf der Domplatzbühne Endlich wieder Stadtfest! Foto: Pjer Biederstädt Nach drei Jahren Pause war am Freitag endlich wieder Party in „Münster mittendrin“. Auf der Domplatz-Bühne... Foto: Pjer Biederstädt ... spielte Felix Jaehn als Topact ganz am Ende des Abends. Foto: Pjer Biederstädt Vor ausverkaufter Riesen-Kulisse... Foto: Pjer Biederstädt ... mit über 10.000 Fans... Foto: Pjer Biederstädt ... machte der Hamburger DJ die Nacht zum Tag. Foto: Pjer Biederstädt Diese Fußballerinnen vom TSC 95 Ostenfelde haben schon früh Position bezogen auf dem Domplatz, ob wohl sie für Felix Jaehn, dem letzten Act des Tages gekommen sind. Foto: Pjer Biederstädt Das Publikum... Foto: Pjer Biederstädt ... hat der international erfolgreiche DJ schnell auf seiner Seite. Foto: Pjer Biederstädt Manche haben sogar Liebesbotschaften mitgebracht. Foto: Pjer Biederstädt Felix Jaehn schafft es, bis in die letzte Reihe zu begeistern. Foto: Pjer Biederstädt Die erste Reihe ist natürlich ohnehin hin und weg. Foto: Pjer Biederstädt Zum großen Finale... Foto: Pjer Biederstädt gibt es um kurz vor Mitternacht noch Konfetti. Was für eine Show! Foto: Pjer Biederstädt Eingestimmt auf den Superstar hatte zuvor MBP (Must be played). Foto: Pjer Biederstädt Für die Fans aus der Region... Foto: Pjer Biederstädt ... ist der Warendorfer kein Unbekannter. Foto: Pjer Biederstädt Dem Publikum legte er in seinem 30-Minuten-Set... Foto: Pjer Biederstädt ... mehrfach seine neue Single „Boom Boom“ ans Herz. Foto: Pjer Biederstädt Apropos Herz: Mit einer Menge Herzblut brachten Querbeat zuvor die Domplatzbühne zum Kochen. Foto: Matthias Ahlke Die 13-köpfige Brass-Pop-Band aus Bonn hatte nach wenigen Minuten... Foto: Pjer Biederstädt ... das Publikum auf seiner Seite. Foto: Matthias Ahlke Deshalb sind sie auch für Späße zu haben: Die Bonner ließen zwei Fans ein Wettrennen in riesigen aufblasbaren Plastikflamingos über die Menge austragen. Was eine Gaudi! Foto: Pjer Biederstädt Eigentlich sind sie im Kölner Karneval groß geworden, Foto: Pjer Biederstädt mittlerweile spielen sie sogar international. Foto: Matthias Ahlke Beim Stadtfest war die Stimmung während des Querbeat-Konzerts extrem ausgelassen - egal, ob jung oder alt. Foto: Pjer Biederstädt Der Domplatz hatte sich spätestens mit dem Auftritt von Querbeat gut gefüllt. Foto: Pjer Biederstädt Die Gute-Laune-Musik der Rheinländer... Foto: Pjer Biederstädt ... entfachte im Publikum ein kaum zu stillendes Feuer. Foto: Pjer Biederstädt Erst vor ein paar Wochen... Foto: Pjer Biederstädt hatten die Bonner auf dem Deichbrand-Festival eine ihrer umjubelten Shows gespielt. Foto: Pjer Biederstädt Jetzt betonten sie, dass sie immer gern in Münster seien, weil das Publikum immer großartig sei. Foto: Pjer Biederstädt Den Anfang am Freitag auf der Domplatzbühne machte Alexander Knappe. Foto: Pjer Biederstädt Der 37-Jährige war Kandidat bei der ersten Staffel der Sendung X Factor. Foto: Pjer Biederstädt Gefeierter Künstler außerhalb von Castingshows ist Knappe aber schon länger. Foto: Pjer Biederstädt Obwohl er auf dem Weg nach Münster zwei Mal geblitzt worden sei („Der Lappen ist safe weg!“), merkte man ihm an, dass er richtig Lust auf den Auftritt hatte. Foto: Pjer Biederstädt Er löste die schwierige Aufgabe, als erster auf die Bühne zu müssen sehr gut. Mit Witz und ohne sich zu ernst zu nehmen. „Kennt mich jemand? Wer findet mich bisher richtig scheiße?“, fragte er das Publikum. Die Antwort: Lachen und Applaus. Foto: Pjer Biederstädt

Und auch zum Runterkommen war MBP genau der richtige Act. Denn zuvor hatte die 13-köpfige Bonner Brasspop-Band Querbeat ein wahres Feuerwerk abgebrannt. Die Mischung aus musikalischem Können der Bläser-Armada und Entertainment-Qualitäten war einfach überzeugend.

Crowdsurfen auf Flamingos

Die Gute-Laune-Kapelle aus dem Rheinland ließ sogar zwei Fans gegeneinander im Crowdsurfing antreten. Das Wettrennen wurde in übergroßen aufblasbaren Flamingo-Plastiktieren ausgetragen - eine Riesengaudi!

Dazu kam etwas Glück: Die Sonne senkte sich während ihres Auftritts gen Horizont, sodass die Trias aus Bühne, angestrahltem St.-Paulus-Dom und Abendhimmel eine spektakuläre Kulisse bot.

Und wer hat's immer am schwersten an so einem Abend? Na der, der zuerst auf die Bühne muss. Das war am Freitagabend Alexander Knappe, der durch seine Auftritte in der ersten Staffel der Sendung X-Factor bekannt wurde.

Applaus für Selbstironie

So viel vorab: Knappe war eine weitere positive Überraschung des Abends. Gute Stimme zu eingängigem Pop und herausragende Entertainer-Qualitäten. "Auf dem Weg hierher bin ich zwei Mal geblitzt worden. Der Lappen ist safe weg", sagte der 37-Jährige, ohne sich davon die Laune verderben zu lassen.

Sehr angenehm: Er wusste, auf wen die Leute warten. Ob das Publikum ihn überhaupt kennen würde oder nur auf Jaehn warte, wollte er wissen. Und, wer ihn bisher so richtig schlecht gefunden hätte. Vermutlich kaum jemand. Stattdessen gab es für diese Portion Selbstironie reichlich Applaus.

Unterm Strich bleiben Konzerte auf dem Domplatz am Freitagabend, die stimmungsmäßig in den Stadtfest-Annalen ihresgleichen suchen dürften. Gelungener Auftakt!